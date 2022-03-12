Вооруженные силы Украины защищают наших граждан, чтобы лишить российско-оккупационные войска любого желания продолжать войну. Захватчики несут колоссальные потери, которые им наносит украинская армия.

Президент Владимир Зеленский убежден, что это самый большой удар по российской армии за десятки лет.

Сейчас смотрят

— Потери российских войск колоссальные. Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней, — подчеркнул глава государства.

С начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность. Российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают, считает Зеленский.

— Более 360 танков, 1205 бронированных машин. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром. Уже около 60 самолетов. Более 80 вертолетов. Сотни и сотни единиц другой техники, в частности, самых современных образцов, которыми Россия гордится.

Всем украинцам в дальнейшем нужно вместе и сосредоточенно работать на оборону, убежден Владимир Зеленский.

— Без внутренних расколов. Поддерживая друг друга. Именно так, как мы все делаем уже 17-й день войны. Сейчас время, которое требует от нас быть эффективными.

Зеленский считает, что необходимо выполнять свою работу на 100%, помогать коллегам, заботиться о своих близких, отдавать все необходимое для нашей обороны и наших защитников.

– Это отечественная война. Это народная война. Это война за нашу независимость. Не просто государства, а всего украинского, что было, есть и будет на свете. Слава Украине, – подчеркнул президент.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.