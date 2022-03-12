Это отечественная война, это народная война: Зеленский о ситуации в Украине
Вооруженные силы Украины защищают наших граждан, чтобы лишить российско-оккупационные войска любого желания продолжать войну. Захватчики несут колоссальные потери, которые им наносит украинская армия.
Президент Владимир Зеленский убежден, что это самый большой удар по российской армии за десятки лет.
— Потери российских войск колоссальные. Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше за такое количество дней, — подчеркнул глава государства.
С начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность. Российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают, считает Зеленский.
— Более 360 танков, 1205 бронированных машин. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром. Уже около 60 самолетов. Более 80 вертолетов. Сотни и сотни единиц другой техники, в частности, самых современных образцов, которыми Россия гордится.
Всем украинцам в дальнейшем нужно вместе и сосредоточенно работать на оборону, убежден Владимир Зеленский.
— Без внутренних расколов. Поддерживая друг друга. Именно так, как мы все делаем уже 17-й день войны. Сейчас время, которое требует от нас быть эффективными.
Зеленский считает, что необходимо выполнять свою работу на 100%, помогать коллегам, заботиться о своих близких, отдавать все необходимое для нашей обороны и наших защитников.
– Это отечественная война. Это народная война. Это война за нашу независимость. Не просто государства, а всего украинского, что было, есть и будет на свете. Слава Украине, – подчеркнул президент.