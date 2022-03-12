Збройні сили України захищають наших громадян, щоб позбавити російсько-окупаційні війська будь-якого бажання продовжувати війну. Загарбники зазнають колосальних втрат, які їм завдає українська армія.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що це найбільший удар по російській армії за десятки років.

– Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів, – наголосив глава держави.

З початку вторгнення тридцять одна батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність. Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають, вважає Зеленський.

– Понад 360 танків. 1 205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та ранку. Вже майже 60 літаків. Понад 80 гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки, зокрема, найсучасніших зразків, якими Росія пишається.

Всім українцям надалі потрібно разом та зосереджено працювати на оборону, переконаний Володимир Зеленський

– Без внутрішніх розколів. Підтримуючи одне одного. Саме так, як ми всі робимо вже 17-й день війни. Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними.

Зеленський вважає, що необхідно виконувати свою роботу на 100%, допомагати колегам, дбати про своїх близьких, віддавати все, що необхідно для нашої оборони та наших захисників.