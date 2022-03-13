Как не стать жертвой сутенеров в Европе — советы беженцам из Украины
В поисках мирного неба над головой и безопасности украинки бегут в Европу, однако там их также может ожидать опасность. Сутенеры под видом волонтеров могут предлагать помощь, а затем использовать женщин. Возможно, это даже в безопасной Германии.
В федеральной полиции страны рассказали DW, что фиксировались уже несколько десятков случаев достаточно подозрительного поведения мужчин на вокзалах Германии. Однако никакие преступления пока не регистрировались.
Однако украинским женщинам и девушкам следует быть осторожными, чтобы не попасть в опасность.
О чем нужно помнить:
- Ни в коем случае никому не передавать свои документы — заграничный или украинский паспорта, удостоверение личности.
- Постоянно держать у себя телефон, не выходить на улицу без него.
- Фотографировать и отправлять близким фотографии номера авто перед тем, как в него садиться.
- Просить документы у тех, кто предлагает жилье.
- Быть бдительными, если кто-то предлагает помощь бесплатно или просто какие-то деньги.
- Держаться других беженцев, знакомых или родственников.
- Не идти на ночлег в подозрительные места.
- Помнить, что сутенерами могут быть не только мужчины, но и я женщины.
Если подозрительные люди предложили помощь, лучше обратиться к представителям полиции.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк