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Мила Грубник, редактор раздела Здоровье

Как не стать жертвой сутенеров в Европе — советы беженцам из Украины

беженцы
Фото: Pixabay

В поисках мирного неба над головой и безопасности украинки бегут в Европу, однако там их также может ожидать опасность. Сутенеры под видом волонтеров могут предлагать помощь, а затем использовать женщин. Возможно, это даже в безопасной Германии.

В федеральной полиции страны рассказали DW, что фиксировались уже несколько десятков случаев достаточно подозрительного поведения мужчин на вокзалах Германии. Однако никакие преступления пока не регистрировались.

Однако украинским женщинам и девушкам следует быть осторожными, чтобы не попасть в опасность.

О чем нужно помнить:

  1. Ни в коем случае никому не передавать свои документы — заграничный или украинский паспорта, удостоверение личности.
  2. Постоянно держать у себя телефон, не выходить на улицу без него.
  3. Фотографировать и отправлять близким фотографии номера авто перед тем, как в него садиться.
  4. Просить документы у тех, кто предлагает жилье.
  5. Быть бдительными, если кто-то предлагает помощь бесплатно или просто какие-то деньги.
  6. Держаться других беженцев, знакомых или родственников.
  7. Не идти на ночлег в подозрительные места.
  8. Помнить, что сутенерами могут быть не только мужчины, но и я женщины.
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Если подозрительные люди предложили помощь, лучше обратиться к представителям полиции.

Источник: Bild, DW, Вікна

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