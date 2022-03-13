Как не стать жертвой сутенеров в Европе — советы беженцам из Украины

В поисках мирного неба над головой и безопасности украинки бегут в Европу, однако там их также может ожидать опасность. Сутенеры под видом волонтеров могут предлагать помощь, а затем использовать женщин. Возможно, это даже в безопасной Германии.

В федеральной полиции страны рассказали DW, что фиксировались уже несколько десятков случаев достаточно подозрительного поведения мужчин на вокзалах Германии. Однако никакие преступления пока не регистрировались.

Однако украинским женщинам и девушкам следует быть осторожными, чтобы не попасть в опасность.

О чем нужно помнить:

Ни в коем случае никому не передавать свои документы — заграничный или украинский паспорта, удостоверение личности. Постоянно держать у себя телефон, не выходить на улицу без него. Фотографировать и отправлять близким фотографии номера авто перед тем, как в него садиться. Просить документы у тех, кто предлагает жилье. Быть бдительными, если кто-то предлагает помощь бесплатно или просто какие-то деньги. Держаться других беженцев, знакомых или родственников. Не идти на ночлег в подозрительные места. Помнить, что сутенерами могут быть не только мужчины, но и я женщины.

Если подозрительные люди предложили помощь, лучше обратиться к представителям полиции.

Источник: Bild, DW, Вікна

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.