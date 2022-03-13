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Факти / Україна / Суспільство

Як не стати жертвою сутенерів у Європі – поради біженцям з України

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
беженцы

У пошуках мирного неба над головою та безпеки українки тікають до Європи, проте там на них також може чекати небезпека. Сутенери під виглядом волонтерів можуть пропонувати допомогу, а потім використовувати жінок. Можливо це навіть у безпечній Німеччині.

У федеральній поліції країни розповіли DW, що фіксувалися вже кілька десятків випадків досить підозрілої поведінки чоловіків на вокзалах Німеччини. Однак жодних злочинів поки що не реєструвалося.

Однак українським жінкам та дівчатам варто бути обережними, щоб не втрапити у халепу.

Про що треба пам’ятати:

  1. У жодному разі нікому не передавати свої документи – закордонний чи український паспорти, посвідчення особи.
  2. Постійно тримати біля себе телефон, не виходити на вулицю без нього.
  3. Фотографувати та надсилати близьким фотографії номера авто перед тим, як до них сідати.
  4. Просити документи у тих, хто пропонує житло.
  5. Бути пильними, якщо хтось пропонує допомогу безкоштовно чи просто якісь кошти.
  6. Триматися інших біженців, знайомих чи родичів.
  7. Не йти на нічліг до підозрілих місць.
  8. Пам’ятати, що сутенерами можуть бути не лише чоловіки, а я жінки.
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Якщо підозрілі особи запропонували допомогу, краще звернутися до представників поліції.

Джерело: Bild, DW, Вікна

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Фото: Pixabay

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