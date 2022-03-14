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Факты / Украина / Общество

Оккупанты обворовали музей Усадьба Попова в Запорожской области

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Оккупанты обворовали музей Усадьба Попова в Запорожской области

Историко-архитектурный музей Усадьба Попова в Запорожской области был разграблен российскими мародерами, которые они до этого обстреляли.

Об этом сообщила директор музея Ганна Головко.

Директор сообщила, что кафиры выбили окна и двери и похитили все, что смогли взять с собой. Они украли даже мраморный унитаз.

— Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки, оргтехника разбита и растоптана ногами, выломаны все двери, избиты окна, уничтожено все, что случилось на пути, — пожаловалась директор музея Ганна Головко.

Оргтехнику мародеры разбили и растоптали.

Фото: Історико-архітектурний музей Садиба Попова

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