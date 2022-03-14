Історико-архітектурний музей Садиба Попова у Запорізькій області був пограбований російськими мародерами, який вони до цього обстріляли.

Про це повідомила директорка музею Ганна Головко.

Директорка повідомила, що окупанти повибивали вікна та двері та викрали усе, що змогли взяти з собою. Вони вкрали навіть мармуровий унітаз.

– Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки, оргтехніку розбито і розтоптано ногами, виламано всі двері, побито вікна, знищено все, що трапилося на шляху, — поскаржилася директорка музею Ганна Головко.

Оргтехніку мародери розбили та розтоптали.

Фото: Історико-архітектурний музей Садиба Попова