С 4 марта начала действовать Директива временной защиты ЕС, которая гарантирует немедленную защиту бегущим от войны украинцам.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнили, кто ее может получить, и что она гарантирует.
Кто может получить временную защиту:
- граждане Украины, проживавшие на территории страны и вынужденные ее оставить из-за войны;
- лица, получившие политическое убежище в Украине;
- граждане других стран, легально находившиеся на территории Украины;
- лица без гражданства.
На что она дает право:
- на образование;
- медицинское страхование и обслуживание;
- постоянное проживание сроком на один год с возможным продлением до трех лет;
- доступ к рынку труда;
- социальную помощь;
- обеспечение жильем.
В то же время граждане могут вернуться в родную страну в любой момент и получить статус беженца в будущем.
Однако не стоит спешить с решением. У гражданина есть не менее недели, чтобы зарегистрироваться.
Источник: Центр противодействия дезинформации