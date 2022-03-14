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Факты / Украина / Общество

Временная защита в ЕС — кто ее может получить и что она гарантирует

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Временная защита в ЕС — кто ее может получить и что она гарантирует

С 4 марта начала действовать Директива временной защиты ЕС, которая гарантирует немедленную защиту бегущим от войны украинцам.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнили, кто ее может получить, и что она гарантирует.

Кто может получить временную защиту:

  • граждане Украины, проживавшие на территории страны и вынужденные ее оставить из-за войны;
  • лица, получившие политическое убежище в Украине;
  • граждане других стран, легально находившиеся на территории Украины;
  • лица без гражданства.

На что она дает право:

  • на образование;
  • медицинское страхование и обслуживание;
  • постоянное проживание сроком на один год с возможным продлением до трех лет;
  • доступ к рынку труда;
  • социальную помощь;
  • обеспечение жильем.
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В то же время граждане могут вернуться в родную страну в любой момент и получить статус беженца в будущем.

Однако не стоит спешить с решением. У гражданина есть не менее недели, чтобы зарегистрироваться.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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