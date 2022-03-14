С 4 марта начала действовать Директива временной защиты ЕС, которая гарантирует немедленную защиту бегущим от войны украинцам.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины напомнили, кто ее может получить, и что она гарантирует.

Кто может получить временную защиту:

граждане Украины, проживавшие на территории страны и вынужденные ее оставить из-за войны;

лица, получившие политическое убежище в Украине;

граждане других стран, легально находившиеся на территории Украины;

лица без гражданства.

На что она дает право:

на образование;

медицинское страхование и обслуживание;

постоянное проживание сроком на один год с возможным продлением до трех лет;

доступ к рынку труда;

социальную помощь;

обеспечение жильем.

В то же время граждане могут вернуться в родную страну в любой момент и получить статус беженца в будущем.

Однако не стоит спешить с решением. У гражданина есть не менее недели, чтобы зарегистрироваться.

Источник: Центр противодействия дезинформации