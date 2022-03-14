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Факти / Україна / Суспільство

Тимчасовий захист у ЄС – хто його може отримати та що він гарантує

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Тимчасовий захист у ЄС – хто його може отримати та що він гарантує

З 4 березня почала діяти Директива тимчасового захисту ЄС, яка гарантує негайний захист українцям, що тікають від війни.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України нагадали, хто його може отримати, та що він гарантує.

Хто може отримати тимчасовий захист:

  • громадяни України, які проживали на території країни і були вимушені її залишити через війну;
  • особи, які отримали політичний притулок в Україні;
  • громадяни інших країн, які легально перебували на території України;
  • особи без громадянства.

На що він надає право:

  • на освіту;
  • медичне страхування та обслуговування;
  • постійне проживання терміном один рік із можливим продовженням до трьох років;
  • доступ до ринку праці;
  • соціальну допомогу;
  • забезпечення житлом.
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Водночас громадяни можуть повернутися до країни громадянства у будь-який момент та отримати статус біженця у майбутньому.

Однак не варто поспішати з рішенням. У громадянина є щонайменше тиждень, щоб зареєструватися.

Джерело: Центр протидії дезінформації

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