З 4 березня почала діяти Директива тимчасового захисту ЄС, яка гарантує негайний захист українцям, що тікають від війни.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України нагадали, хто його може отримати, та що він гарантує.

Хто може отримати тимчасовий захист:

громадяни України, які проживали на території країни і були вимушені її залишити через війну;

особи, які отримали політичний притулок в Україні;

громадяни інших країн, які легально перебували на території України;

особи без громадянства.

На що він надає право:

на освіту;

медичне страхування та обслуговування;

постійне проживання терміном один рік із можливим продовженням до трьох років;

доступ до ринку праці;

соціальну допомогу;

забезпечення житлом.

Водночас громадяни можуть повернутися до країни громадянства у будь-який момент та отримати статус біженця у майбутньому.

Однак не варто поспішати з рішенням. У громадянина є щонайменше тиждень, щоб зареєструватися.

Джерело: Центр протидії дезінформації