З 4 березня почала діяти Директива тимчасового захисту ЄС, яка гарантує негайний захист українцям, що тікають від війни.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України нагадали, хто його може отримати, та що він гарантує.
Хто може отримати тимчасовий захист:
- громадяни України, які проживали на території країни і були вимушені її залишити через війну;
- особи, які отримали політичний притулок в Україні;
- громадяни інших країн, які легально перебували на території України;
- особи без громадянства.
На що він надає право:
- на освіту;
- медичне страхування та обслуговування;
- постійне проживання терміном один рік із можливим продовженням до трьох років;
- доступ до ринку праці;
- соціальну допомогу;
- забезпечення житлом.
Водночас громадяни можуть повернутися до країни громадянства у будь-який момент та отримати статус біженця у майбутньому.
Однак не варто поспішати з рішенням. У громадянина є щонайменше тиждень, щоб зареєструватися.
Джерело: Центр протидії дезінформації