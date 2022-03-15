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Факты / Украина / Общество

Правительство расширило возможности для получения справки переселенца

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Евакуація з Енергодару

Правительство расширило возможности получения справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

– Мы сделали два основных изменения. Первое – зафиксировали в нормативном поле, что люди, которые сейчас меняют место жительства в связи с военными действиями, являются внутренне перемещенными лицами. Это касается людей, которые после введения военного положения 24 февраля 2022 года переместились из регионов, где ведутся активные боевые действия, перечень которых определен правительством, — говорится в сообщении.

Вторым изменением Кабмин назвал дополнительные каналы для обращения за справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

— Если раньше это были только органы социальной защиты населения РГА и городов областного значения, то теперь человек за справкой сможет обратиться к уполномоченному лицу общины, ЦПАУ, а затем просто подать заявление через портал Дія, — добавили в Минсоцполитики.

Таким образом власть сможет быстро собрать информацию о переселенцах в одном месте, увидеть их “социальный портрет” и понять потребности, для того чтобы предложить качественные и адресные механизмы поддержки.

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Источник: Минсоцполитики

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