Уряд розширив можливості для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

– Ми зробили дві основні зміни. Перша – зафіксували в нормативному полі, що люди, які зараз змінюють місце проживання у зв’язку з військовими діями, є внутрішньо переміщеними особами. Це стосується людей, які після введення воєнного стану 24 лютого 2022 року перемістилися з регіонів, де ведуться активні бойові дії, перелік яких визначено урядом, – йдеться у повідомленні.

Другою зміною Кабмін надав додаткові канали для звернення за довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

– Якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення РДА та міст обласного значення, то тепер людина за довідкою зможе звернутися до уповноваженої особи громади, ЦПАУ, а потім просто подати заяву через портал Дія, – додали у Мінсоцполітики.

Таким чином влада зможе швидко зібрати інформацію про переселенців в одному місці, побачити їхній “соціальний портрет” і зрозуміти потреби для того, щоб запропонувати якісні та адресні механізми підтримки.