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Факты / Украина / Общество

Верещук назвала новые гуманитарные коридоры для Киевщины и Луганщины

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Верещук назвала новые гуманитарные коридоры для Киевщины и Луганщины

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения 14 марта.

По ее словам, на сегодняшний день согласовано несколько “зеленых” коридоров.

Киевская область

  • из сел Богдановка и Новая Богдановка в Бровары;
  • из села Перемога Барышевской ОТО в Бровары;
  • из села Бобрик в Бровары;
  • из города Гостомель в село Белогородка;
  • из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка;
  • из поселка Дмитровка в село Белогородка.

Луганская область

  • из города Северодонецк в Славянск;
  • из города Попасная в Славянск;
  • из поселка Горское в Славянск.

Также Ирина Верещук добавила, что 14 марта будут снова пытаться разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами, который следует из Бердянска в Мариуполь.

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