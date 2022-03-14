Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения 14 марта.

По ее словам, на сегодняшний день согласовано несколько “зеленых” коридоров.

Киевская область

из сел Богдановка и Новая Богдановка в Бровары;

из села Перемога Барышевской ОТО в Бровары;

из села Бобрик в Бровары;

из города Гостомель в село Белогородка;

из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка;

из поселка Дмитровка в село Белогородка.

Луганская область

из города Северодонецк в Славянск;

из города Попасная в Славянск;

из поселка Горское в Славянск.

Также Ирина Верещук добавила, что 14 марта будут снова пытаться разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами, который следует из Бердянска в Мариуполь.