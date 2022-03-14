Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения 14 марта.
По ее словам, на сегодняшний день согласовано несколько “зеленых” коридоров.
Киевская область
- из сел Богдановка и Новая Богдановка в Бровары;
- из села Перемога Барышевской ОТО в Бровары;
- из села Бобрик в Бровары;
- из города Гостомель в село Белогородка;
- из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка;
- из поселка Дмитровка в село Белогородка.
Луганская область
- из города Северодонецк в Славянск;
- из города Попасная в Славянск;
- из поселка Горское в Славянск.
Также Ирина Верещук добавила, что 14 марта будут снова пытаться разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами, который следует из Бердянска в Мариуполь.