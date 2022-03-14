Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення 14 березня.

За її словами, на сьогодні погоджено кілька “зелених” коридорів.

Київська область

з сіл Богданівка і Нова Богданівка у Бровари;

з села Перемога Баришівської ОТГ в Бровари;

з села Бобрик в Бровари;

з міста Гостомель в село Білогородка;

з селищ Немішаєве та Ворзель в село Білогородка;

з селища Дмитрівка в село Білогородка;

Луганська область

з міста Сєвєродонецьк в Слов ’ янськ;

янськ; з міста Попасна в Слов ’ янськ;

янськ; з селища Гірське в Слов ’ янськ.

Також Ірина Верещук додала, що 14 березня знову будуть намагатися розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами, який прямує з Бердянська в Маріуполь.