Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення 14 березня.
За її словами, на сьогодні погоджено кілька “зелених” коридорів.
Київська область
- з сіл Богданівка і Нова Богданівка у Бровари;
- з села Перемога Баришівської ОТГ в Бровари;
- з села Бобрик в Бровари;
- з міста Гостомель в село Білогородка;
- з селищ Немішаєве та Ворзель в село Білогородка;
- з селища Дмитрівка в село Білогородка;
Луганська область
- з міста Сєвєродонецьк в Слов’янськ;
- з міста Попасна в Слов’янськ;
- з селища Гірське в Слов’янськ.
Також Ірина Верещук додала, що 14 березня знову будуть намагатися розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами, який прямує з Бердянська в Маріуполь.