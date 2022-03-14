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Факти / Україна / Суспільство

Верещук назвала нові гуманітарні коридори для Київщини і Луганщини

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Верещук назвала нові гуманітарні коридори для Київщини і Луганщини

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення 14 березня.

За її словами, на сьогодні погоджено кілька “зелених” коридорів.

Київська область

  • з сіл Богданівка і Нова Богданівка у Бровари;
  • з села Перемога Баришівської ОТГ в Бровари;
  • з села Бобрик в Бровари;
  • з міста Гостомель в село Білогородка;
  • з селищ Немішаєве та Ворзель в село Білогородка;
  • з селища Дмитрівка в село Білогородка;

Луганська область

  • з міста Сєвєродонецьк в Словянськ;
  • з міста Попасна в Словянськ;
  • з селища Гірське в Словянськ.

Також Ірина Верещук додала, що 14 березня знову будуть намагатися розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами, який прямує з Бердянська в Маріуполь.

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