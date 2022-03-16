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Факты / Украина / Общество

Войска РФ обстреляли рынок в Харькове — погибли три человека

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
пожежа на ринку у Харкові

В среду 16 марта российские военные обстреляли рынок в Харькове. В результате вражеского обстрела погибли три человека, пострадали — пятеро.

В 16.20 спасатели потушили масштабный пожар торговых павильонов на территории рынка. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

– В 16.20 пожар на территории рынка ликвидирован на площади 3 600 кв. м. В результате обстрела погибли три человека и пострадали пять, — говорится в сообщении.

Для тушения огня был привлечен 51 человек и 9 единиц техники ГСЧС.

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Фото: ГСЧС

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