В среду 16 марта российские военные обстреляли рынок в Харькове. В результате вражеского обстрела погибли три человека, пострадали — пятеро.

В 16.20 спасатели потушили масштабный пожар торговых павильонов на территории рынка. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

– В 16.20 пожар на территории рынка ликвидирован на площади 3 600 кв. м. В результате обстрела погибли три человека и пострадали пять, — говорится в сообщении.

Для тушения огня был привлечен 51 человек и 9 единиц техники ГСЧС.