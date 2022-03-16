У середу, 16 березня, російські військові обстріляли ринок у Харкові. Внаслідок ворожого обстрілу загинули три особи, постраждали – п’ять.

О 16.20 рятувальники загасили масштабну пожежу торгових павільйонів на території ринку. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

– О 16.20 пожежу на території ринку ліквідовано на площі 3 тис. 600 кв. м. Унаслідок обстрілу загинули три особи і постраждали п’ятеро людей, – йдеться у повідомленні.

Для гасіння вогню було залучено 51 особу та дев’ять одиниць техніки ДСНС.