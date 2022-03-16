Російські агресори заявили, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей відновлюється навчальний процес у школах, але під забороною тепер буде викладання української мови, української літератури та історії України, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
– Російські окупанти продовжують політику геноциду-лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти, – написав Кремінь.
Також він просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, які Росія скоює в Україні.
– Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид, – наголошує Тарас Кремінь.
Окрім того, він просить українців повідомляти про всі факти порушення прав людини для позовів до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй.
Росія за декілька попередніх днів порушувала домовленості з припинення вогню під час роботи гуманітарних коридорів, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, російські війська обстрілювали гуманітарні колони автобусів, населені пункти і точки збору людей, з яких планувалась евакуація мирного населення, а також брали у заручники людей, які супроводжують гуманітарні колони.
Джерело: Тарас Кремінь