– Російські окупанти продовжують політику геноциду-лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти, – написав Кремінь.

Також він просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, які Росія скоює в Україні.

– Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид, – наголошує Тарас Кремінь.

Окрім того, він просить українців повідомляти про всі факти порушення прав людини для позовів до Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй.

Росія за декілька попередніх днів порушувала домовленості з припинення вогню під час роботи гуманітарних коридорів, повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, російські війська обстрілювали гуманітарні колони автобусів, населені пункти і точки збору людей, з яких планувалась евакуація мирного населення, а також брали у заручники людей, які супроводжують гуманітарні колони.

Джерело: Тарас Кремінь