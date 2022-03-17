Это невозможно: в МВД объяснили, почему РФ не сможет привлечь 40 тыс. сирийцев

Вся армия Сирии на сегодняшний день, по разным оценкам, составляет от 100 до 130 тыс. человек. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

Он отметил, что в эту численность входят тыловые структуры с парамилитарными организациями, которые за последний год вступили в сирийскую армию.

— Представить себе, что Асад отдаст 40 тыс. человек из своей армии или внутренних войск в Украину, будет означать, что Асад должен будет завтра сдаться, потому что снова поднимут голову все, кто был против него. Там начнется новая гражданская война.

По словам Денисенко, такой сценарий развития событий в таких количествах (40 тыс. — Ред.) – нереалистичен. С логистической стороны это тоже сложно сделать по нескольким причинам, подчеркивает советник министра.

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— Кораблями это сложно сделать, ведь пролив Босфор и Дарданеллы заблокировала Турция. Самолетами? Если взять крупнейший транспортный самолет РФ Ил-76, который может вмещать до 200 человек – это нужно совершить 2 тыс. рейсов. С этой точки зрения, я думаю, что Путину немножко врут.

Он отметил, что представить то, что сирийцы попытаются наводить здесь порядок – мало реалистично. Он предположил, что в большинстве своем это будут люди, которые попытаются бежать в Европейский Союз.

40 тыс. сирийцев он называет мифологией, как и множество чеченцев, которых на самом деле было до полутора тысяч человек.

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