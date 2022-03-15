Стране-агрессору России не удается набрать наемников в Сирии и Ливии. В то же время Китай, у которого просит о помощи РФ, вряд ли будет исполнять прихоти Кремля.

Об этом рассказал в эфире украинских телеканалов советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Есть определенная информация, что в Сирии просто не удается набрать людей. Ни в Сирии, ни в Ливии. У них много внутренних проблем – гражданская война не прекращена ни в Сирии, ни в Ливии, чтобы ехать воевать еще в Украину, — подчеркнул Арестович.

Он выразил мнение, что потенциальные наемники понимают “свои перспективы” в Украине в холодное время года. Кроме того, они не знают язык и не ориентируются на украинской местности.

Прокомментировал Арестович и сообщения, что РФ попросила у Китая о военной и финансовой помощи в связи с вторжением в Украину.

– Россияне очень хотели бы втянуть Китай – и политическую помощь, и военную. Но следует понимать очень простую вещь: во-первых, это абсолютно две разные культуры, и мировоззренчески, и политически. Китай – это преимущественно мягкая сила. Он имеет значительную военную силу, но следует понимать, что у них вообще нет военного опыта. Кроме войны с Вьетнамом в 1979 году, когда они потерпели сокрушительное поражение. Второе – Китай всегда ставит на мягкую силу, рассчитывает на десятилетия и века и точно не будет исполнять прихоти безумного вождя в Кремле, — отметил Арестович.

Он также напомнил, что Китай зависит от Запада, поскольку 75% китайской экономики базируется на торговле с западными странами. Поэтому если Запад введет против КНР хоть малейшие экономические санкции, в Пекине это очень хорошо почувствуют.

По мнению Арестовича, обнародование в западных СМИ сообщений, что Китай якобы готов оказать помощь РФ, является скорее предупреждением для Пекина.

– Американцы уже предупредили. Вообще обнародование информации, что Китай якобы готов оказать военную помощь, – это официальное предупреждение Китаю через открытые медиа. Я не думаю, что китайцы пытались оказать эту помощь. Я думаю, что россияне запросили, а американцы предупредили, что этого не следует делать, — заявил он.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники утверждали, что Китай якобы принял решение оказать РФ экономическую и финансовую поддержку.

В то же время в США предупредили, что если КНР предложит РФ материальную поддержку в войне против Украины, его ждут “последствия”.