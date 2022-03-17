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Факти / Україна / Суспільство

Це неможливо: в МВС пояснили, чому РФ не зможе залучити 40 тис. сирійців

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вадим Денисенко

Вся армія Сирії на сьогодні, за різними оцінками, складає від 100 до 130 тис. людей. Про це в ефірі телемарафону заявив радник очільника МВС України Вадим Денисенко.

Він зазначив, що в цю чисельність входять тилові структури з парамілітарними організаціями, які протягом останнього року вступили до сирійської армії.

— Уявити собі, що Асад віддасть 40 тис. людей зі своєї армії чи внутрішніх військ в Україну, означатиме, що Асад повинен буде завтра здатися, бо знову піднімуть голову всі ті, хто був проти нього. І там розпочнеться нова громадянська війна.

За словами Денисенка, такий сценарій розвитку подій у таких кількостях (40 тис. – Ред.) – нереалістичний. З логістичного боку це також складно зробити з кількох причин, вважає радник міністра.

— Кораблями це складно зробити, адже протока Босфор і Дарданелли заблокувала Туреччина. Літаками? Якщо взяти найбільший транспортний літак РФ Іл-76, який може вміщати до 200 людей – це потрібно зробити 2 тис. рейсів. З цієї точки зору я думаю, що Путіну щось прибріхують.

Він зауважив, що уявити те, що сирійці спробують наводити тут порядок, теж важко. Він передбачає, що здебільшого це будуть люди, які спробують втекти до Європейського Союзу.

40 тис. сирійців він називає міфологією, як і величезну кількість чеченців, яких насправді було до півтори тисячі чоловік.

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