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Факти / Україна / Суспільство

Під Києвом українські військові знищили ворожий командний пункт – головнокомандувач ЗСУ

Юля Захарченко редакторка стрічки
російські військові

Російсько-окупаційні війська зазнають значних втрат під час війни в Україні. Наші захисники дають гідну відсіч ворожій армії, яка намагається захопити українські міста та населені пункти.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про чергове знищення російських військових, які здійснювали збройну агресію проти України.

– На Київському напрямі наші артилеристи влаштували highway to hell (з англійської мови означає дорогу до пекла, – Ред.) командному пункту та пункту забезпечення 35-ої армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації, – повідомив Залужний.

Війна в Україні

За 22 діб збройної агресії Росія зазнала величезних збитків. Країна-агресор втратила близько 13,8 тис. військовослужбовців особового складу, до українського полону потрапили ще 1 тис. загарбників.

Під час війни в Україні знищено 1 375 ворожих бойових броньованих машин, 430 танків, 190 гармат, 819 одиниць автомобільної техніки та 70 реактивних систем залпового вогню.

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Фото: Depositphotos

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