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Факты / Украина / Общество

Попытка отвлечь внимание от военных преступлений: СБУ опровергла очередной фейк Минобороны РФ

Юля Захарченко редактор ленты
Попытка отвлечь внимание от военных преступлений: СБУ опровергла очередной фейк Минобороны РФ

Российское Министерство обороны распространило очередной фейк о Службе безопасности Украины, которая якобы при поддержке западных стран “планирует провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей”.

Тезисы о вымышленной провокации СБУ появились после нарушения режима прекращения огня российскими войсками. Захватчики обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на городской драмтеатр, где от опасности скрывались дети и женщины.

– Официально отмечаем: СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с ядовитыми веществами. Мы не действуем методами захватчиков, — подчеркнули в СБУ.

В СБУ отметили очевидность того, что подобные ложные заявления российских наемников – это лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления РФ. Однако фейки не смогут перекрыть геноцид мирных жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, которую создали российские военные.

Служба безопасности Украины подчеркнула, что наемники Российской Федерации будут обязательно отвечать за свои зверства и геноцид мирных жителей. В СБУ пообещали сделать все, чтобы суд над агрессорами состоялся в Мариуполе.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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