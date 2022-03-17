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Факти / Україна / Суспільство

Спроба відволікти увагу від воєнних злочинів: СБУ спростувала черговий фейк Міноборони РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Спроба відволікти увагу від воєнних злочинів: СБУ спростувала черговий фейк Міноборони РФ

Російське Міністерство оборони розповсюдило черговий фейк про Службу безпеки України, яка нібито за підтримки західних країн “планує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних жителів “.

Тези про вигадану провокацію СБУ з’явилися після порушення режиму припинення вогню російськими військами. Загарбники обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на міський драмтеатр, в якому від небезпеки ховалися діти та жінки.

– Офіційно зазначаємо: СБУ навіть у теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Ми не діємо методами загарбників, – наголосили у СБУ.

У СБУ вказали на очевидність того, що подібні неправдиві заяви російських найманців – це лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину РФ. Проте фейки не зможуть перекрити геноцид мирних жителів та гуманітарну катастрофу в Маріуполі, яку створили російські військові.

Служба безпеки України наголосила, що найманці Російської Федерації обов’язково відповідатимуть за свої звірства та геноцид мирних жителів. У СБУ пообіцяли зробити все, щоб суд над агресорами відбувся у Маріуполі.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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