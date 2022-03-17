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Факты / Украина / Общество

Временный приют для украинских детей. Как могут помочь иностранцы

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Временный приют для украинских детей. Как могут помочь иностранцы

Из-за войны в Украине некоторые дети могут нуждаться во временном приюте. Помочь с этим могут иностранцы.

В Офисе президента опубликовали памятку для них.

— Выезд детей, круглосуточно находящихся в заведениях, за пределы Украины возможен только в составе организованных групп. Принимать такие группы могут только организации, уполномоченные на это государствами, где находятся группы, — говорится в сообщении.

Если какая-нибудь организация имеет такую возможность, она должна сделать это по всем правилам.

Алгоритм действий:

  • Оставить заявку в чат-боте Дитина не сама (раздел Для иностранцев).
  • Представители Национальной социальной сервисной службы проработают ее и предоставят перечень документов, которые организация должна подать, в него входит письменное приглашение. В нем нужно указать название принимающей страны, количество и категорию детей, условия их пребывания, гарантии возвращения в Украину, письменное подтверждение, что организация уполномочена на это государством.
  • Представить документы.
  • Ждать ответа.
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В то же время выезд за пределы страны возможен только при наличии заверенного печатью письменного разрешения с подписью руководителя или заместителя областной военной организации и согласования Нацсоцслужбы.

Ответственность за детей принимают на себя лица, сопровождающие их.

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Источник: Офис президента

Фото: Pexels

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