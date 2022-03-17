Из-за войны в Украине некоторые дети могут нуждаться во временном приюте. Помочь с этим могут иностранцы.
В Офисе президента опубликовали памятку для них.
— Выезд детей, круглосуточно находящихся в заведениях, за пределы Украины возможен только в составе организованных групп. Принимать такие группы могут только организации, уполномоченные на это государствами, где находятся группы, — говорится в сообщении.
Если какая-нибудь организация имеет такую возможность, она должна сделать это по всем правилам.
Алгоритм действий:
- Оставить заявку в чат-боте Дитина не сама (раздел Для иностранцев).
- Представители Национальной социальной сервисной службы проработают ее и предоставят перечень документов, которые организация должна подать, в него входит письменное приглашение. В нем нужно указать название принимающей страны, количество и категорию детей, условия их пребывания, гарантии возвращения в Украину, письменное подтверждение, что организация уполномочена на это государством.
- Представить документы.
- Ждать ответа.
В то же время выезд за пределы страны возможен только при наличии заверенного печатью письменного разрешения с подписью руководителя или заместителя областной военной организации и согласования Нацсоцслужбы.
Ответственность за детей принимают на себя лица, сопровождающие их.