Из-за войны в Украине некоторые дети могут нуждаться во временном приюте. Помочь с этим могут иностранцы.

В Офисе президента опубликовали памятку для них.

— Выезд детей, круглосуточно находящихся в заведениях, за пределы Украины возможен только в составе организованных групп. Принимать такие группы могут только организации, уполномоченные на это государствами, где находятся группы, — говорится в сообщении.

Если какая-нибудь организация имеет такую возможность, она должна сделать это по всем правилам.

Алгоритм действий:

Оставить заявку в чат-боте Дитина не сама

Представители Национальной социальной сервисной службы проработают ее и предоставят перечень документов, которые организация должна подать, в него входит письменное приглашение. В нем нужно указать название принимающей страны, количество и категорию детей, условия их пребывания, гарантии возвращения в Украину, письменное подтверждение, что организация уполномочена на это государством.

Представить документы.

Ждать ответа.

В то же время выезд за пределы страны возможен только при наличии заверенного печатью письменного разрешения с подписью руководителя или заместителя областной военной организации и согласования Нацсоцслужбы.

Ответственность за детей принимают на себя лица, сопровождающие их.