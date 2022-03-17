Усыновление и временное устройство – чем они отличаются

Во время военных действий многие дети могут нуждаться во временном устройстве в семье. Между этой функцией и усыновлением есть значительная разница.

Чем они отличаются?

Во первых, усыновить можно ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, ребенка, нотариальное согласие на усыновление которого дали родители.

Он обязательно должен находиться на учете по усыновлению.

Что касается временного устройства, то место нахождения родителей такого ребенка временно неизвестно и выясняется.

Во-вторых, при усыновлении ребенок полностью теряет связи со своей биологической семьей и становится членом семьи усыновителей как сын или дочь.

Временное устройство — ребенок будет находиться в семье, пока не будет принято решение касательно его дальнейшей судьбы или найдены его родители.

Что нужно сделать для усыновления:

обратиться в службу по делам детей по месту жительства;

собрать необходимые документы;

пройти обучение;

доказать, что вы отвечаете требованиям усыновления;

стать на учет для кандидатов в усыновление;

получить в службе по делам детей информацию о ребенке и установить контакт с ним;

получить заключение органа опеки и заботы о целесообразности усыновления;

начать судебную процедуру усыновления.

Что нужно для временного устройства:

обратиться с заявлением в службу по делам детей по месту жительства;

собрать нужные документы.

Кто принимает решение

Об усыновлении — суд, о временном устройстве — служба по делам детей.

Можно ли ехать за границу

После усыновления — да, после временного устройства – нет.