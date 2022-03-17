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Факти / Україна / Суспільство

Тимчасовий прихисток для українських дітей. Як можуть допомогти іноземці

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Тимчасовий прихисток для українських дітей. Як можуть допомогти іноземці

Через війну в Україні деякі діти можуть потребувати тимчасового прихистку. Допомогти з цим можуть іноземці.

В Офісі президента опублікували пам’ятку для них.

– Виїзд дітей, які цілодобово перебувають у закладах, за межі України можливий лише у складі організованих груп. Приймати такі групи можуть лише організації, уповноважені на це державами, де перебувають групи, – йдеться у повідомленні.

Якщо якась організація має таку можливість, вона має зробити це за усіма правилами.

Алгоритм дій:

  • Залишити заявку у чат-боті Дитина не сама (розділ Для іноземців).
  • Представники Національної соціальної сервісної служби опрацюють її та нададуть перелік документів, які організація має подати, до нього входить письмове запрошення. У ньому треба вказати назву країни, яка приймає, кількість та категорію дітей, умови їхнього перебування, гарантії повернення до України, письмове підтвердження, що організація уповноважена на це державою.
  • Подати документи.
  • Очікувати на відповідь.
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Водночас виїзд за межі країни можливий лише за умови наявності засвідченого печаткою письмового дозволу з підписом очільника або заступника обласної військової організації та погодження Нацсоцслужби.

Відповідальність за дітей беруть на себе особи, які їх супроводжують.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Pexels

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