Через війну в Україні деякі діти можуть потребувати тимчасового прихистку. Допомогти з цим можуть іноземці.
В Офісі президента опублікували пам’ятку для них.
– Виїзд дітей, які цілодобово перебувають у закладах, за межі України можливий лише у складі організованих груп. Приймати такі групи можуть лише організації, уповноважені на це державами, де перебувають групи, – йдеться у повідомленні.
Якщо якась організація має таку можливість, вона має зробити це за усіма правилами.
Алгоритм дій:
- Залишити заявку у чат-боті Дитина не сама (розділ Для іноземців).
- Представники Національної соціальної сервісної служби опрацюють її та нададуть перелік документів, які організація має подати, до нього входить письмове запрошення. У ньому треба вказати назву країни, яка приймає, кількість та категорію дітей, умови їхнього перебування, гарантії повернення до України, письмове підтвердження, що організація уповноважена на це державою.
- Подати документи.
- Очікувати на відповідь.
Водночас виїзд за межі країни можливий лише за умови наявності засвідченого печаткою письмового дозволу з підписом очільника або заступника обласної військової організації та погодження Нацсоцслужби.
Відповідальність за дітей беруть на себе особи, які їх супроводжують.