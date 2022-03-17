Через війну в Україні деякі діти можуть потребувати тимчасового прихистку. Допомогти з цим можуть іноземці.

В Офісі президента опублікували пам’ятку для них.

– Виїзд дітей, які цілодобово перебувають у закладах, за межі України можливий лише у складі організованих груп. Приймати такі групи можуть лише організації, уповноважені на це державами, де перебувають групи, – йдеться у повідомленні.

Якщо якась організація має таку можливість, вона має зробити це за усіма правилами.

Алгоритм дій:

Залишити заявку у чат-боті Дитина не сама

Представники Національної соціальної сервісної служби опрацюють її та нададуть перелік документів, які організація має подати, до нього входить письмове запрошення. У ньому треба вказати назву країни, яка приймає, кількість та категорію дітей, умови їхнього перебування, гарантії повернення до України, письмове підтвердження, що організація уповноважена на це державою.

Подати документи.

Очікувати на відповідь.

Водночас виїзд за межі країни можливий лише за умови наявності засвідченого печаткою письмового дозволу з підписом очільника або заступника обласної військової організації та погодження Нацсоцслужби.

Відповідальність за дітей беруть на себе особи, які їх супроводжують.