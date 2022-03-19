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Факты / Украина / Общество

Луганщина не находится полностью под оккупацией: Гайдай развенчал фейк РФ

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Луганщина не находится полностью под оккупацией: Гайдай развенчал фейк РФ

Луганская область не находится под оккупацией российских войск.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Развенчиваем рашистские фейки. Минобороны РФ заявило, что якобы Луганская область уже полностью под их контролем. Я, руководитель Луганской областной военной администрации, нахожусь в Луганской области – это и есть ответ на то, что они врут, — заявил Гайдай.

Он отметил, что российские оккупационные войска лишь частично вошли в Рубежное и Попасную.

— Они частично вошли в Рубежное и частично в Попасную. Надеюсь, что в ближайшее время их выбьют оттуда. Итак, Кременная – наша. Часть Рубежного – наша. Северодонецк – наш. Лисичанск – наш. Часть Попасной – наша. Горное, Золотое – наши, — подчеркнул Сергей Гайдай.

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