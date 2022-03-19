Луганська область не перебуває повністю під окупацією російських військ.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Розвінчуємо рашистські фейки. Міноборони РФ заявило, що нібито Луганська область вже повністю під їхнім контролем. Я, очільник Луганської обласної військової адміністрації перебуваю в Луганській області – це і є відповідь на те, що вони брешуть, – заявив Гайдай.

Він зазначив, що російській окупаційні війська лише частково зайшли у Рубіжне та Попасну.

– Вони частково зайшли в Рубіжне і частково в Попасну. Сподіваюсь, що найближчим часом їх звідти виб’ють. Тож, Кремінна – наша. Частина Рубіжного – наша. Сєвєродонецьк – наш. Лисичанськ – наш. Частина Попасної – наша. Гірське, Золоте – наші, – наголосив Сергій Гайдай.