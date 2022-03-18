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Факты / Украина / Общество

Всемирный банк выделит Украине $100 млн на специальные стипендиальные программы

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Світовий банк

Всемирный банк принял решение об экстренной помощи Украине в области высшего образования.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина с ссылкой на Всемирный банк.

Банк выделит суму в размере почти $100 млн, что позволит выплачивать академические стипендии для 172 тыс. студентов и социальные стипендии для 50 тыс. студентов.

— Благодаря новому компоненту совместного проекта Минобразования и ВБ Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов предоставляется финансирование в размере почти $100 млн для возмещения бюджетной программы правительства в секторе высшего образования, – отметил банк.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупап Банерджи отметил, что эти стипендиальные программы помогут студентам обеспечить свои основные потребности и услуги.

Финучреждение пояснило, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло неописуемые страдания в украинские семьи, и многие семьи не могут поддерживать образование своих детей.

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Фото: Dreamstime

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