Зеленский сообщил о новых программах кредитования и сокращения регуляций для бизнеса

Правительство Украины подготовило решение о расширении программ кредитования для предпринимателей на базе программы 5-7-9%.

Об этом заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно новому решению любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения и на 1 месяц после войны.

Далее минимальная ставка составит — 5%. Общий объем кредита достигает до 60 млн грн.

— Чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой, — сказал Зеленский.

Еще Зеленский сообщил, что завтра Кабинет Министров проголосует за масштабное сокращение регуляций.

В соответствии с этим решением для открытия бизнеса количество разрешений и лицензий сократится до 20. Хотя ранее их количество достигало более 600.

— Останутся только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами, — сообщил Зеленский.

Итак, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь.

И третья новость, которую объявил Владимир Зеленский касается миллионов украинцев. Это особая задача для Национального банка Украины, для народных депутатов и наших чиновников.

— Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах, — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, надеется, что Верховная Рада не замедлит с поддержкой данных решений.