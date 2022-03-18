Світовий банк виділить Україні $100 млн на спеціальні стипендійної програми

Світовий банк ухвалив рішення про екстрену допомогу Україні у сфері вищої освіти.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Світовий банк.

Банк виділить суму в розмірі майже $100 млн, що дасть змогу виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів і соціальні стипендії для 50 тис. студентів.

– Завдяки новому компоненту спільного проєкту Міносвіти та СБ Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів надається фінансування у розмірі майже $100 млн для відшкодування бюджетної програми уряду в секторі вищої освіти, – зазначив банк.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Арупап Банерджі зазначив, що ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги.

Фінустанова пояснила, що тривале російське вторгнення в Україну принесло невимовні страждання в українські родини, і багато сімей не можуть підтримувати освіту своїх дітей.