Российские оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка, поскольку не добились сотрудничества от местных властей.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

– В каком он находится состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен! – говорит Орлов.

Враг также продолжает оказывать давление на жителей города и разыскивает людей, в позиции которых видит угрозу. В связи с этим городской голова призвал не отвечать на незнакомые телефоны и не рассказывать о местонахождении.

Кроме того, Орлов призвал граждан объединиться и поддержать Энергодар.

— Приходите в 14.00 к зданию городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии с похищением и удержанием в неволе граждан Украины! – подытожил Орлов.

Читайте Оккупанты пытают и похищают людей на Сумщине

Глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил информацию о похищении. В настоящее время местонахождение Самойдюка неизвестно. По предварительной информации, его похитили кадыровцы.

Источник: Дмитрий Орлов