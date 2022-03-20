Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Факты / Украина / Общество

Первого заместителя мэра Энергодара Самойдюка похитили оккупанты

Владислав Бомбела Журналист
Іван Самойдюк

Российские оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка, поскольку не добились сотрудничества от местных властей.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

– В каком он находится состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен! – говорит Орлов.

Враг также продолжает оказывать давление на жителей города и разыскивает людей, в позиции которых видит угрозу. В связи с этим городской голова призвал не отвечать на незнакомые телефоны и не рассказывать о местонахождении.

Кроме того, Орлов призвал граждан объединиться и поддержать Энергодар.

— Приходите в 14.00 к зданию городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии с похищением и удержанием в неволе граждан Украины! – подытожил Орлов.

Читайте
Оккупанты пытают и похищают людей на Сумщине

Глава Запорожской ОГА Александр Старух подтвердил информацию о похищении. В настоящее время местонахождение Самойдюка неизвестно. По предварительной информации, его похитили кадыровцы.

Источник: Дмитрий Орлов

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка