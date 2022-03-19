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Факты / Украина

Оккупанты пытают и похищают людей на Сумщине

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Оккупанты пытают и похищают людей на Сумщине

Критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Оккупанты заходят в деревни и мародерствуют, совершают беспорядок. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при “пособничестве” местных жителей, работающих на русском уровне. Я напомню – это недопустимо и влечет 15 лет заключения. Каждый, кто совершает подобные вещи, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле! – подчеркнул он.

По словам главы Сумской ОВА, за 18 марта около 4,5 тысячи человек смогли покинуть зону боевых действий на Сумщине.

Живицкий добавил, что еще остаются граждани, желающие эвакуироваться. Особенно это касается Тростянецкого и Краснопольского общин, а также еще некоторых общин Сумского и Ахтырского районов.

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Напомним, ранее Живицкий сообщал, что в Сумской области еще остаются районы, захваченные армией врага. Бои идут в пригороде и в самих Сумах.

Фото: Дмитро Живицький

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