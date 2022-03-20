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Факти / Україна / Суспільство

Першого заступника мера Енергодара Самойдюка викрали окупанти

Владислав Бомбела Журналіст
Іван Самойдюк

Російські окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка, оскільки не домоглися співпраці від місцевої влади.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

– В якому він перебуває стані, нам не відомо! На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено! – каже Орлов.

Ворог також продовжує чинити тиск на мешканців міста та розшукує тих жителів, в позиції яких вбачає загрозу. У зв’язку із цим міський голова закликав не відповідати на незнайомі телефони та не розповідати про місце перебування.

Крім того, Орлов закликав громадян об’єднатися і підтримати Енергодар.

– Приходьте о 14.00 до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України! – підсумував Орлов.

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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив інформацію про викрадення. Нині місцезнаходження Самойдюка невідоме. За попередньою інформацією, його викрали кадирівці.

Джерело: Дмитро Орлов

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