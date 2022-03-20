Російські окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка, оскільки не домоглися співпраці від місцевої влади.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
– В якому він перебуває стані, нам не відомо! На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено! – каже Орлов.
Ворог також продовжує чинити тиск на мешканців міста та розшукує тих жителів, в позиції яких вбачає загрозу. У зв’язку із цим міський голова закликав не відповідати на незнайомі телефони та не розповідати про місце перебування.
Крім того, Орлов закликав громадян об’єднатися і підтримати Енергодар.
– Приходьте о 14.00 до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України! – підсумував Орлов.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив інформацію про викрадення. Нині місцезнаходження Самойдюка невідоме. За попередньою інформацією, його викрали кадирівці.
Джерело: Дмитро Орлов