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Факты / Украина / Общество

Россия силой депортирует украинцев из Мариуполя и забирает у них паспорта

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
пасажири в автобусі

В Мариуполе украинских граждан насильственно вывозят в Россию, у них забирают документы.

Сейчас есть информация о том, что часть жителей Левобережного района Мариуполя сажают в автобусы и насильственно заставляют выезжать в РФ или на временно оккупированную территорию ОРДЛО.

В частности, горожан с улиц Азовстальской и Украинского казачества депортируют на территорию врага.

У них забирают украинские паспорта, а вместо этого выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается в мире.

Такие методы являются фашистскими, к ним в очередной раз прибегли военные РФ.

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С 24 февраля в Украине идет война. Враг разрушает мирные украинские города, что приводит к гибели граждан, среди них – женщины, пожилые люди и даже дети.

Кроме того, он вынуждает людей выживать в сложных условиях в изолированных населенных пунктах. Украинские власти пытаются организовать “зеленые коридоры” и вывезти людей из таких городов и сел.

Источник: Мариупольский городской совет

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Фото: Depositphotos

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