В Мариуполе украинских граждан насильственно вывозят в Россию, у них забирают документы.
Сейчас есть информация о том, что часть жителей Левобережного района Мариуполя сажают в автобусы и насильственно заставляют выезжать в РФ или на временно оккупированную территорию ОРДЛО.
В частности, горожан с улиц Азовстальской и Украинского казачества депортируют на территорию врага.
У них забирают украинские паспорта, а вместо этого выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается в мире.
Такие методы являются фашистскими, к ним в очередной раз прибегли военные РФ.
С 24 февраля в Украине идет война. Враг разрушает мирные украинские города, что приводит к гибели граждан, среди них – женщины, пожилые люди и даже дети.
Кроме того, он вынуждает людей выживать в сложных условиях в изолированных населенных пунктах. Украинские власти пытаются организовать “зеленые коридоры” и вывезти людей из таких городов и сел.
Источник: Мариупольский городской совет