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Факти / Україна / Суспільство

Росія силоміць депортує українців з Маріуполя та забирає у них паспорти

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
пасажири в автобусі

У Маріуполі українських громадян насильно вивозять до Росії, у них забирають документи.

Наразі є інформація про те, що частину мешканців Лівобережного району Маріуполя саджають до автобусів та насильно змушують виїжджати до РФ або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.

Зокрема, містян з вулиць Азовстальської та Українського козацтва депортують на територію ворога.

У них забирають українські паспорти, а натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у світі.

Такі методи є фашистськими, до них вкотре вдалися військові РФ.

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З 24 лютого в Україні триває війна. Ворог руйнує мирні українські міста, що призводить до загибелі громадян, серед яких – жінки, літні люди та навіть діти.

Крім того, він змушує виживати людей у складних умовах в ізольованих населених пунктах. Українська влада намагається організувати “зелені коридори” та вивезти людей з таких міст та сіл.

Джерело: Маріупольська міська рада

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Фото: Depositphotos

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