У Маріуполі українських громадян насильно вивозять до Росії, у них забирають документи.

Наразі є інформація про те, що частину мешканців Лівобережного району Маріуполя саджають до автобусів та насильно змушують виїжджати до РФ або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.

Зокрема, містян з вулиць Азовстальської та Українського козацтва депортують на територію ворога.

У них забирають українські паспорти, а натомість видають папірець, який не має жодної юридичної ваги і не визнається у світі.

Такі методи є фашистськими, до них вкотре вдалися військові РФ.

З 24 лютого в Україні триває війна. Ворог руйнує мирні українські міста, що призводить до загибелі громадян, серед яких – жінки, літні люди та навіть діти.

Крім того, він змушує виживати людей у складних умовах в ізольованих населених пунктах. Українська влада намагається організувати “зелені коридори” та вивезти людей з таких міст та сіл.

Джерело: Маріупольська міська рада