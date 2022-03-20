Россия пытается нашкрести резервы, чтобы снова пытаться продвинуться по украинским территориям. Однако странный план, ведь раньше их наиболее боеспособные батальоны потерпели фиаско.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Они за это время накопили определенный резерв. Объемы этих резервов сложно назвать в эфире телемарафона, но я могу сказать, что это десяток или два батальона тактических групп, а качество их достаточно сомнительно, — отметил он.

Он добавил, что среди резервов россиян: сотрудники внутренних войск, легкая пехота, которые существенно здесь ситуацию не изменят.

— Они выбрали самый нелепый вариант. Они сейчас бросят все резервы. В результате мы все равно вернемся к варианту мирных переговоров, но прибавится еще 10 тыс. убитых. Зачем это нужно? – отметил Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что российские военные могут начать прорываться в Киев, однако какой в ​​этом смысл. Они ведь 24 дня даже дойти до него никак не могут.

Также он призвал оппозицию соблюдать журналистские стандарты.

— Приблизительно первые 12 суток они сидели тихо, как мышки под веником, а затем, когда страх прошел, началась тошнота и критика. Вчера во время включения на их профильном телеканале журналисты час допрашивали о том, как мы “сдаем” Украину проклятой России. За час они ни разу не процитировали никого из высокого военно-политического руководства Украины, в частности президента. Цитировали только российских представителей, – рассказал Арестовича.

Он подчеркнул, что в таких ситуациях следует предоставлять и альтернативное мнение.

— И когда здесь оппозиционные политики цитируют российские СМИ, не приводя мнение президента, не приводя мнение представителей военно-политического руководства страны, то здесь не выдерживает даже железобетонный человек генерал Залужный, который обращается и говорит: Народ, может тише как-то, — заявил Арестович .

Однако Арестович отметил, что даже в этом следует видеть позитив. Потому что он еще 24 февраля сказал своей жене, что война закончит тогда, когда в Украине снова начнутся политические распри.