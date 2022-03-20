Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 24 день войны
Убили Убили
112 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Факты / Украина / Общество

Они выбрали самый нелепый вариант: Арестович о планах РФ в войне в Украине

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Они выбрали самый нелепый вариант: Арестович о планах РФ в войне в Украине

Россия пытается нашкрести резервы, чтобы снова пытаться продвинуться по украинским территориям. Однако странный план, ведь раньше их наиболее боеспособные батальоны потерпели фиаско.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

— Они за это время накопили определенный резерв. Объемы этих резервов сложно назвать в эфире телемарафона, но я могу сказать, что это десяток или два батальона тактических групп, а качество их достаточно сомнительно, — отметил он.

Он добавил, что среди резервов россиян: сотрудники внутренних войск, легкая пехота, которые существенно здесь ситуацию не изменят.

— Они выбрали самый нелепый вариант. Они сейчас бросят все резервы. В результате мы все равно вернемся к варианту мирных переговоров, но прибавится еще 10 тыс. убитых. Зачем это нужно? – отметил Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что российские военные могут начать прорываться в Киев, однако какой в ​​этом смысл. Они ведь 24 дня даже дойти до него никак не могут.

Также он призвал оппозицию соблюдать журналистские стандарты.

— Приблизительно первые 12 суток они сидели тихо, как мышки под веником, а затем, когда страх прошел, началась тошнота и критика. Вчера во время включения на их профильном телеканале журналисты час допрашивали о том, как мы “сдаем” Украину проклятой России. За час они ни разу не процитировали никого из высокого военно-политического руководства Украины, в частности президента. Цитировали только российских представителей, – рассказал Арестовича.

Он подчеркнул, что в таких ситуациях следует предоставлять и альтернативное мнение.

— И когда здесь оппозиционные политики цитируют российские СМИ, не приводя мнение президента, не приводя мнение представителей военно-политического руководства страны, то здесь не выдерживает даже железобетонный человек генерал Залужный, который обращается и говорит: Народ, может тише как-то, — заявил Арестович .

Однако Арестович отметил, что даже в этом следует видеть позитив. Потому что он еще 24 февраля сказал своей жене, что война закончит тогда, когда в Украине снова начнутся политические распри.

Читайте
Залужный призвал политиков не унижать ВСУ собственными "экспертными оценками"

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка