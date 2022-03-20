Росія намагається нашкребти резерви, щоб знову намагатися просунутися українськими територіями. Проте дивний план, адже раніше їх найбільш боєздатні батальйони зазнали фіаско.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Вони за цей час накопичили певний резерв. Об’єми цих резервів складно назвати в ефірі телемарафону, але я можу сказати, що десяток чи два батальонів тактичних груп, а якість їх доволі сумнівна, – зазначив він.

Він додав, що серед резервів росіян: співробітники внутрішніх військ, легка піхота, які суттєво тут ситуацію не змінять.

– Вони обрали найбільш безглуздий варіант. Вони зараз кинуть всі нашкрябані резерви. В результаті ми все одно повернемося до варіанту мирних перемовин, але додасться ще 10 тис. вбитих. Навіщо це потрібно? – зазначив Арестович.

Радник Офісу президента додав, що російські військові можуть почати прориватися на Київ, проте який в цьому сенс. Адже вони 24 дні навіть дійти до нього ніяк не можуть.

Також він закликав опозицію дотримуватися журналістських стандартів.

– Приблизно перші 12 діб вони сиділи тихо, як мишки під віником, а потім, коли страх пройшов почалася нудота та критика. Вчора під час включення на їх профільному телеканалі журналісти годину допитували щодо того, як ми “здаємо” неньку Україну проклятій Росії. За годину вони жодного разу не процитували нікого з високого воєно-політичного керівництва України, зокрема президента. Цитували лише російських представників, – розповів Арестовича.

Він наголосив, що таких ситуаціях варто надавати й альтернативну думку.

– І коли тут опозиційні політики цитують російські ЗМІ, не приводячи думку президента, не приводячи думку представників воєно-політичного керівництва країни, то тут не витримує, навіть, залізобетонна людина генерал Залужний, який звертається та каже: Народ, може тихіше якось, – заявив Арестович.

Проте Арестович зазначив, що навіть у цьому варто бачити позитив. Бо, мовляв, він ще 24 лютого сказав своїй дружині, що війна закінчить тоді, коли в Україні знову розпочнуться політичні чвари.