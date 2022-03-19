Залужный призвал политиков не унижать ВСУ собственными “экспертными оценками”

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об “измене” и делают “оценки” оперативной обстановки.
— Своими безответственными заявлениями, будто бы противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов.
Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир, – отметил Залужный.
Он подчеркнул, что сейчас продолжаются 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Главнокомандующий ВСУ добавил, что это сопротивление стало возможным “благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации”.
— Итак, я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими “экспертными оценками”. Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети.
Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды ВСУ. Призываю – не раскалывайте государство! Слава Украине!
Источник: Главнокомандующий ВСУ