Залужный призвал политиков не унижать ВСУ собственными “экспертными оценками”

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об “измене” и делают “оценки” оперативной обстановки.

— Своими безответственными заявлениями, будто бы противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов.

Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир, – отметил Залужный.