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Факты / Украина / Общество

Залужный призвал политиков не унижать ВСУ собственными “экспертными оценками”

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Валерій Залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об “измене” и делают “оценки” оперативной обстановки.

— Своими безответственными заявлениями, будто бы противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов.

Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир, – отметил Залужный.

Он подчеркнул, что сейчас продолжаются 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Главнокомандующий ВСУ добавил, что это сопротивление стало возможным “благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации”.

— Итак, я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими “экспертными оценками”. Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети.

Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды ВСУ. Призываю – не раскалывайте государство! Слава Украине!

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Источник: Главнокомандующий ВСУ

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