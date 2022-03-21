На Сумщине уничтожена часть колонны российской техники, оккупанты бежали на кладбище.

— На территории области был уничтожен какой-то супермодный танк Черный орел (опытный танк Т-80УМ2 Черный орел, — Ред.), который, по словам россиян, оборудован “самыми современными средствами защиты”, — рассказал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Что такое танк Черный орел

По разным данным танк Черный орел разрабатывался в конце 1980-х или в начале 1990-х годов Омским КБ транспортного машиностроения. Известен также как Объект 640. Собран был лишь один опытный образец.

Он был оснащен комплексом активной защиты Дрозд, которому как обычно “аналогов нет”.

Особенность корпуса машины в наличии броневых перегородок, делящих ее на три отделения. Такая конструкция надежно защищает экипаж от взрыва топливных баков.

Защищенность

Черный орел имеет три уровня защиты:

традиционная броня;

активное поражение снарядов;

радиолокационное обнаружение и подавление средств противника.

Броня танка традиционная дифференцированная. Наибольшая защищенность у лобового и носового листа, меньше — с боков. Есть радиационная защита.

Второй уровень защиты: выстреливающие элементы типа Дрозд-2. Система обнаруживает и поражает снаряды на расстоянии, исключая попадания по машине.

Третий уровень защиты — комплекс типа Штора. Он обнаруживает и подавляет электронные устройства противника. Действует на расстоянии до 5 км. Дополнительно предусмотрен выпуск аэрозольных гранат для создания помех.

Вооружение танка

Базовое вооружение танка Черный орел:

125-миллиметровая гладкоствольная пушка с боекомплектом в 32 снаряда;

два пулемета — ПКТ на 7,62 мм и Корд на 12,7 мм;

гранатометы для создания дымовой завесы.

Предусмотрена также возможность замены орудия на более крупное, вплоть до 152 мм.

Одна из ключевых особенностей танка — автоматизированный механизм заряжания. Западные разработчики, в отличие от россиян, от подобных решений отказались, ибо это не гарантировало безопасности экипажу.

У танка Черный орел снаряды уложены снаружи за башней над моторно-трансмиссионным отсеком.

Технические характеристики

Разработчики смогли найти оптимальное сочетание компоновки, обеспечивающее танку выживаемость, боевую мощь и возможность эффективного участия в локальных конфликтах.

Габариты и вес

По габаритам и весу танк имеет такие показатели:

длина корпуса — 7,97 м;

ширина — 3,095 м;

высота — 1,793;

клиренс — 0,5 м;

боевая масса — 48 тонн.

Черный орел — один из самых низких танков. Но машина способна преодолевать стенки в 0,8 м и рвы шириной в 2,8 м. С оборудованием подводного вождения танков (ОПВТ) он способен погружаться на глубину до 5 м.

Экипаж

Экипаж танка – три человека: механик-водитель, командир и наводчик.

Управление

Основной элемент управления — многофункциональный пульт. Все системы интегрированы и позволяют управлять вооружениями с любого из этих мест.

В комплексную систему также входят:

пульты управления прицелами;

баллистические вычислители;

стабилизаторы вооружения;

комплексы заряжания.

По необходимости танк может оборудоваться системами управления дополнительных вооружений.

Достоинства и недостатки

К преимуществам экспериментального танка относят:

хорошие ходовые качества;

комплексную трехуровневую защиту машины;

защиту экипажа от снарядов и подрыва;

автоматизированное заряжание орудия.

Модульная система конструкции позволяет быстро менять составные части, возвращая машину в строй.

Недостатки Черного орла так и не выявлены.

Танк собран в единственном экземпляре, в серийное производство не поступил. Также не проводилось и масштабных испытаний, способных выявить недочеты конструкции.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: АрміяInform