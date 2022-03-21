На Сумщині знищено частину колони російської техніки, окупанти втекли на цвинтар.

– На території області було знищено якийсь супермодний танк Чорний орел (досвідчений танк Т-80УМ2 Чорний орел, – Ред.), який, за словами росіян, обладнаний “найсучаснішими засобами захисту”, – розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Що таке танк Чорний орел

За різними даними, танк Чорний орел розроблявся наприкінці 1980-х або на початку 1990-х років Омським КБ транспортного машинобудування. Відомий також як Об’єкт 640. Зібраний був лише один експериментальний зразок.

Він був оснащений комплексом активного захисту Дрозд, якому зазвичай “аналогів немає”.

Особливість корпусу машини у наявності броньових перегородок, що ділять її на три відділення. Така конструкція надійно захищає екіпаж від вибуху паливних баків.

Захищеність

Чорний орел має три рівні захисту:

традиційна броня;

активне ураження снарядів;

радіолокаційне виявлення та знищення засобів противника.

Броня танка традиційна диференційована. Найбільша захищеність у лобового та носового листа, менше – з боків. Є радіаційний захист.

Другий рівень захисту: елементи типу Дрозд-2, що вистрілюють. Система виявляє та вражає снаряди на відстані, виключаючи влучення по машині.

Третій рівень захисту – комплекс типу Штора. Він виявляє та пригнічує електронні пристрої супротивника. Діє на відстані до 5 км. Додатково передбачено випуск аерозольних гранат для створення перешкод.

Озброєння танка

Базове озброєння танка Чорний орел:

125-міліметрова гладкоствольна гармата з боєкомплектом 32 снаряди;

два кулемети – ПКТ на 7,62 мм і Корд на 12,7 мм;

гранатомети для створення димової завіси.

Передбачена також можливість заміни гармати на більшу, аж до 152 мм.

Одна з ключових особливостей танка – автоматизований механізм заряджання. Західні розробники, на відміну від росіян, від подібних рішень відмовилися, бо це не гарантувало безпеки екіпажу.

У танку Чорний орел снаряди розміщені за вежею над моторно-трансмісійним відсіком.

Технічні характеристики

Розробники змогли знайти оптимальне поєднання компонування, що забезпечує танку виживання, бойову міць та можливість ефективної участі у локальних конфліктах.

Габарити та вага

За габаритами та вагою танк має такі показники:

довжина корпусу – 7,97 м;

ширина – 3,095 м;

висота – 1,793;

кліренс – 0,5 м;

бойова маса – 48 тонн.

Чорний орел – один із найнижчих танків. Але машина здатна долати стінки висотою 0,8 м і рови шириною 2,8 м. З обладнанням підводного водіння танків (ОПВТ) він здатний занурюватися на глибину до 5 м.

Екіпаж

Екіпаж танка – три особи: механік-водій, командир та навідник.

Управління

Основний елемент управління – багатофункціональний пульт. Всі системи інтегровані та дозволяють керувати озброєннями з будь-якого з цих місць.

До комплексної системи також входять:

пульти керування прицілами;

балістичні обчислювачі;

стабілізатори озброєння;

комплекси заряджання.

За необхідності танк може бути обладнаний системами управління додаткових озброєнь.

Переваги й недоліки

До переваг експериментального танка належать:

гарні ходові якості;

комплексний трирівневий захист машини;

захист екіпажу від снарядів та підриву;

автоматизоване заряджання зброї.

Модульна система конструкції дозволяє швидко змінювати складові, повертаючи машину до ладу.

Недоліки у Чорного орла не виявлені.

Танк зібраний в єдиному екземплярі, до серійного виробництва не надійшов. Також не проводилося і масштабних випробувань, здатних виявити недоліки конструкції.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: АрміяInform