На Сумщині знищено частину колони російської техніки, окупанти втекли на цвинтар.
– На території області було знищено якийсь супермодний танк Чорний орел (досвідчений танк Т-80УМ2 Чорний орел, – Ред.), який, за словами росіян, обладнаний “найсучаснішими засобами захисту”, – розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Що таке танк Чорний орел
За різними даними, танк Чорний орел розроблявся наприкінці 1980-х або на початку 1990-х років Омським КБ транспортного машинобудування. Відомий також як Об’єкт 640. Зібраний був лише один експериментальний зразок.
Він був оснащений комплексом активного захисту Дрозд, якому зазвичай “аналогів немає”.
Особливість корпусу машини у наявності броньових перегородок, що ділять її на три відділення. Така конструкція надійно захищає екіпаж від вибуху паливних баків.
Захищеність
Чорний орел має три рівні захисту:
- традиційна броня;
- активне ураження снарядів;
- радіолокаційне виявлення та знищення засобів противника.
Броня танка традиційна диференційована. Найбільша захищеність у лобового та носового листа, менше – з боків. Є радіаційний захист.
Другий рівень захисту: елементи типу Дрозд-2, що вистрілюють. Система виявляє та вражає снаряди на відстані, виключаючи влучення по машині.
Третій рівень захисту – комплекс типу Штора. Він виявляє та пригнічує електронні пристрої супротивника. Діє на відстані до 5 км. Додатково передбачено випуск аерозольних гранат для створення перешкод.
Озброєння танка
Базове озброєння танка Чорний орел:
- 125-міліметрова гладкоствольна гармата з боєкомплектом 32 снаряди;
- два кулемети – ПКТ на 7,62 мм і Корд на 12,7 мм;
- гранатомети для створення димової завіси.
Передбачена також можливість заміни гармати на більшу, аж до 152 мм.
Одна з ключових особливостей танка – автоматизований механізм заряджання. Західні розробники, на відміну від росіян, від подібних рішень відмовилися, бо це не гарантувало безпеки екіпажу.
У танку Чорний орел снаряди розміщені за вежею над моторно-трансмісійним відсіком.
Технічні характеристики
Розробники змогли знайти оптимальне поєднання компонування, що забезпечує танку виживання, бойову міць та можливість ефективної участі у локальних конфліктах.
Габарити та вага
За габаритами та вагою танк має такі показники:
- довжина корпусу – 7,97 м;
- ширина – 3,095 м;
- висота – 1,793;
- кліренс – 0,5 м;
- бойова маса – 48 тонн.
Чорний орел – один із найнижчих танків. Але машина здатна долати стінки висотою 0,8 м і рови шириною 2,8 м. З обладнанням підводного водіння танків (ОПВТ) він здатний занурюватися на глибину до 5 м.
Екіпаж
Екіпаж танка – три особи: механік-водій, командир та навідник.
Управління
Основний елемент управління – багатофункціональний пульт. Всі системи інтегровані та дозволяють керувати озброєннями з будь-якого з цих місць.
До комплексної системи також входять:
- пульти керування прицілами;
- балістичні обчислювачі;
- стабілізатори озброєння;
- комплекси заряджання.
За необхідності танк може бути обладнаний системами управління додаткових озброєнь.
Переваги й недоліки
До переваг експериментального танка належать:
- гарні ходові якості;
- комплексний трирівневий захист машини;
- захист екіпажу від снарядів та підриву;
- автоматизоване заряджання зброї.
Модульна система конструкції дозволяє швидко змінювати складові, повертаючи машину до ладу.
Недоліки у Чорного орла не виявлені.
Танк зібраний в єдиному екземплярі, до серійного виробництва не надійшов. Також не проводилося і масштабних випробувань, здатних виявити недоліки конструкції.
Джерело: Дмитро Живицький
Фото: АрміяInform