Російські окупанти відкрили вогонь по мирних жителях Херсона, що вийшли 21 березня на мітинг проти окупації.

Відповідне відео з’явилось у соціальних мережах.

На кадрах можна побачити українських мітингувальників на площі Свободи у Херсоні, де з боку Херсонської ОДА шеренгою йдуть російські військові. Протестувальники вийшли назустріч окупантам, продовжуючи кричати “Додому!”.

Після чого з боку російських окупантів у натовп мітингувальників залетів предмет, схожий на гранату. На відео можна побачити, як ця граната котиться землею, а самі херсонці розступаються перед вибухонебезпечним приладом. Після чого стався вибух.

Одразу після вибуху мітингувальники масово почали бігти в протилежний бік від російських військових, на що окупанти відкрили вогонь по спинах беззбройних херсонців.

З повідомлень місцевих ЗМІ вже надходить інформація про поранених. На фотографіях з місця подій можна побачити плями крові на асфальті в місці, де перебували мітингувальники.

Перший заступник голови – керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що російські військові задіяли проти мирних українців світло-шумові гранати. Водночас він повідомив, що є постраждалі.

– Мирний мітинг у Херсоні сьогодні спробували розігнати силовим способом. Канонада у повітря, газ, світлошумові гранати. Як мінімум одна людина була викрадена орками, є постраждалі. Найважчий випадок – у пенсіонера сильно пошкоджена нога, втратив багато крові. Потерпілому одразу наклали джгут, викликали швидку, яка приїхала буквально за кілька хвилин, доправили до лікарні.

Він додав, що попри все, мітингувальники не розійшлися і завтра збираються зібратися знову.

Це не перший випадок, коли російські окупанти відкривають вогонь для розгону мирних мітингувальників. Подібна ситуація сталась 20 березня у містах Бердянськ, Енергодар, а також на Херсонщині.

Фото: Юрій Соболевський