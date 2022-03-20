В воскресенье, 20 марта, на Херсонщине, в Бердянске и Энергодаре местные жители вышли на мирные митинги против российских агрессоров.

Как проходят эти акции протеста – читайте в нашем материале.

Бердянск

В Бердянске на протесты 20 марта вышло около 200-250 человек. По данным издания Hromadske, которое ссылается на местную жительницу и видеоподтверждение, которое она представила, военные России начали избивать украинцев и задерживать их.

Митингующие собрались на набережной Бердянска, на акции они держали флаги Украины и пели песни, после чего отправились к исполкому по центральной улице – именно там находились российские агрессоры.

Участница акции заявила, что врагов становилось все больше и они начали брать людей в кольцо.

Около 60 участников митинга вернулись на набережную и после этого людей начали валить на землю, раздевать и обыскивать их вещи.

Также оккупанты открыли стрельбу в воздух.

Оставшихся людей оттеснили, угрожая выстрелить в ноги. По ее словам, неизвестно, что стало с теми, кого обыскивали и повалили. Она предположила, что их задержали – неподалеку стояло два автозака.

Херсонщина

В Херсонской области во временно захваченной российским агрессором Каховке также прошли протесты – на митинг вышли сотни людей.

Они пели гимн и спорили с агрессорами РФ.

Также вышли высказаться против захвата жители Херсона. Город продолжает борьбу с путинскими захватчиками.

Тысячи херсонцев ежедневно собираются на центральной площади с плакатами и желто-голубыми флагами.

Посмотрите – как обычные люди голыми останавливают колонны вражеской техники! Тем временем рашисты продолжают запугивать мирных людей оружием, стреляют в воздух и похищают активистов. Но все их попытки сломить херсонцев напрасны.

Энергодар

Согласно информации, опубликованной на канале городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, 20 марта на митинг против российских захватчиков собралось полторы тысячи человек.

Уточняется, что менее чем через час после призыва выйти на протест они собрались возле исполкома на мирную акцию, чтобы сказать “Нет!” произволу агрессоров и еще раз подтвердить непреложную истину, что Энергодар был и навсегда останется Украиной.

– Городской голова Дмитрий Орлов и его коллеги, заместители отметили: в тех реалиях, в которых работают органы местного самоуправления сейчас, чтобы обеспечить коммунальные, социальные и медицинские услуги даже в условиях полной блокады Энергодара, похищение человека, гражданина, должностного лица Ивана Самойдюка, успешно решавшего огромный блок социальных проблем – это провокация, которая полностью ставит под угрозу дальнейшее жизнеобеспечение города. И если до завтра его не освободят, такие акции станут бессрочными и круглосуточными, – подчеркивается в сообщении.

Сообщается, что несмотря на то, что акция носила исключительно мирный характер, ближе к ее завершению, когда люди начали расходиться по домам, приехали российские военные и попытались схватить нескольких участников мероприятия и запихнуть их в машину.

– Но сотни людей стали плотной стеной и буквально отбили своих земляков от плена! Оккупанты начали стрелять в воздух и вынуждены были оставить свои захватнические попытки заключения мирных граждан, – сказано в заявлении.

На опубликованных в Telegram-канале видео можно увидеть, что агрессоры, испугавшись ответной реакции местных жителей, спрятались в автомобиль с буквой Z и поспешно уехали с места митинга.

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Фото: городской глава Энергодара

Источник: Факты ICTV, городской глава Энергодара, Hromadske