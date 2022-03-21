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Факты / Украина / Общество

Укрзалізниця запускает челночные рейсы Дарница-Святошин

Марта Бондаренко редактор ленты
Укрзалізниця запускает челночные рейсы Дарница-Святошин

С сегодняшнего дня, 21 марта, Укрзализныця запускает челночные рейсы между столичными станциями Дарница и Святошин. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, таким образом можно обеспечить сообщение между правым и левым берегами, пока красная ветка метро работает с ограничениями.

Поезда со станции Дарница и Святошин будут курсировать каждый час, начиная с 7.30. Последние рейсы – в 18.30.

Останавливаться поезда будут на станциях: Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (платформа Северная), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая и Борщаговка.

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Источник: КГГА

Фото: УЗ

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