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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця-Святошин

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Укрзалізниця запускає човникові рейси Дарниця-Святошин

Відсьогодні, 21 березня, Укрзалізниця запускає човникові рейси між столичними станціями Дарниця та Святошин. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, таким чином можна забезпечити сполучення між правим та лівим берегами поки червона гілка метро працює з обмеженнями.

Поїзди зі станції Дарниця та Святошин курсуватимуть щогодини починаючи з 7.30. Останні рейси – о 18.30.

Зупинятися поїзди будуть на станціях: Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна и Борщагівка.

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Джерело: КМДА

Фото: УЗ

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