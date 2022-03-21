Кабінет міністрів України затвердив три програми для допомоги внутрішнім переселенцям, які змушені були залишити свої домівки через розв’язану РФ повномасштабну війну.

Про це розповів сьогодні під час відеозвернення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Через війну мільйони українців були вимушені покинути свої домівки. Мільйони втратили житло. Це та реальність, яку вже бачить цивілізований світ, – зазначив він.

Шмигаль уточнив, що уряд допомагатиме переселенцям за трьома основними напрямками – гроші, робота, житло:

1. Кожен переселенець в Україні отримає від держави мінімальну грошову щомісячну допомогу в розмірі 2 тис. грн. Кошти будуть зараховуватися через сервіс Дія на банківську картку.

– Просто, через Дію, на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій, – наголосив Шмигаль.

Крім того, 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала через війну.

2. Уряд також запускає програму працевлаштування внутрішніх переселенців. Передбачені виплати для тих роботодавців, які беруть на роботу переселенців із постраждалих регіонів України.

Сума виплат становитиме 6 500 грн за кожного працевлаштованого.

– Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників, – уточнив Шмигаль.

Він закликав підприємців починати працювати, приймати на роботу людей, оскільки держава бере на себе частину витрат на зарплати переселенцям.

3. Передбачена компенсація за комунальні платежі тим сім’ям, які приймають у себе вдома переселенців. Йдеться про суму в 450 грн на місяць за кожну людину, яку прихистила та чи інша родина.

– Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн на місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг, – наголосив Шмигаль.

Очільник Кабміну уточнив, що всі три програми вже затверджені, і їхня реалізація стартує сьогодні, 21 березня.

Спочатку відбудеться реєстрація тимчасових переселенців територіальними громадами та центрами надання адміністративних послуг. А з 30 березня запрацює реєстрація через Дію.

Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відшкодування комунальних витрат бюджетам тих громад, які безкоштовно приймають переселенців. Йдеться про відшкодування витрат, пов’язаних ыз теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.