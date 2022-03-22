Государство начало выплачивать украинцам 6 500 грн єПідтримки

С 21 марта украинцам начали выплачивать 6 500 грн помощи от государства на карту єПідтримка. Их получили около 500 тыс. граждан.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Первыми деньги получают те, кто в первый день старта программы подал заявку в Дії.

С начала запуска услуги от украинцев уже поступило почти 4 млн заявок на єПідтримку. Программа рассчитана на людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

В Минцифры также напомнили алгоритм получения помощи. Для этого нужно:

открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет;

зайти в Дію, перейти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и Получить помощь.

Также в министерстве напомнили, что средства єПідтримки можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

Украинцев предостерегают: уведомление о зачислении средств єПідтримки поступает от выбранного вами банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию.

Если вы получите SMS-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения поддержки — не открывайте его! Это очередное интернет-мошенничество.

Больше о том, как получить 6 500 от государства и на какие территории распространяется программа – читайте в нашем материале.