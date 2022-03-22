Держава почала виплачувати українцям 6 500 грн єПідтримки

З 21 березня українцям почали виплачувати 6 500 грн допомоги від держави на картку єПідтримка. Їх отримали майже 500 тис. громадян.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Першими кошти отримують ті, хто у перший день старту програми подав заявку в Дії.

З початку запуску послуги від українців вже надійшло майже 4 млн заявок на єПідтримку. Програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

У Мінцифри також нагадали алгоритм отримання допомоги. Для цього потрібно:

відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо у вас досі її немає;

зайти у Дію, перейти у розділ Послуги, обрати єПідтримка і Отримати допомогу.

Також у міністерстві нагадали, що кошти єПідтримки можна витрачати без обмежень і навіть знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.

Українців застерігають: сповіщення про зарахування коштів єПідтримки надходить від обраного вами банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію.

Якщо ви отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників із проханням перейти за посиланням для отримання єПідтримки — не відкривайте його! Це чергове інтернет-шахрайство.

Більше про те, як отримати 6 500 від держави і на які території поширюється програма – читайте у нашому матеріалі.