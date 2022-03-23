С началом войны в Украине западную границу пересекло около 3 млн человек. Польша, Венгрия, Германия, Румыния, Швеция и еще множество стран ЕС открыли свои двери для украинских беженцев.

Если вы решили отправляться в Швецию, этот материал для вас! О том, что делать, к кому обращаться и как действовать украинскому беженцу в Швеции, читайте в нашем материале.

Как уехать из Украины в Швецию

Швеция имеет репутацию успешной, развитой и гуманной европейской страны, поэтому не удивительно, что украинские граждане бегут от взрывов и обстрелов в шведскую стабильность.

Сначала вам надо выбрать пункт пропуска на государственной границе Украины, через который вы планируете уехать.

Пересечение можно осуществить на границах с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой. В случае проезда в Швецию вам необходимо добраться до границы с Польшей.

Пропуск граждан осуществляется исключительно через контрольно-пропускные пункты Государственной пограничной службы Украины. Чтобы пересечь границу, взрослым необходимо иметь при себе:

биометрический или небиометрический загранпаспорт гражданина Украины;

внутренний паспорт гражданина Украины (старого или нового образца).

Если вы пересекаете границу с детьми, у вас должно быть свидетельство о рождении ребенка. Несовершеннолетние дети до 16 лет пересекают границу в сопровождении одного из родителей.

Если свидетельство о рождении утеряно, необходимо предоставить документ, который подтвердит родственные связи. Нотариальное разрешение другого родителя не требуется.

Когда вы доберетесь до Польши, вас встретят волонтеры, накормят и обогреют в местах временного пребывания беженцев.

В Швецию можно добраться на собственном авто, автобусами, формирующимися в Польше, самолетом или на пароме.

Работники пограничной службы сориентируют, как добраться до ближайшего вокзала или аэропорта.

Куда обращаться после пересечения границы Швеции

После пересечения границы вас должны направить в пункт регистрации беженцев. Там волонтеры предоставят вам все необходимое — одежду, еду, медикаменты.

Далее будет распределение по местам временного проживания.

В Facebook-сообществах украинские беженцы сообщают, что шведы-волонтеры часто открывают двери своего дома для украинцев. Однако это ненадолго, максимум на неделю-две.

После пересечения границы вам необходимо обратиться в пограничную полицию.

Пограничники будут находиться в аэропортах, на портовых станциях, автостанциях и вокзалах. Объясните полицейским вашу ситуацию.

После беседы они направят вас в миграционное агентство. Там вам помогут и объяснят следующие шаги.

Как легализоваться в Швеции: статус беженца или переселенца

После 24 февраля правила для беженцев в Швеции изменились. Легально проживать на территории Швеции возможно:

с помощью безвиза — украинцы, которые имеют биометрический паспорт или шенгенскую визу, могут находиться в стране в течение 90 дней как туристы.

подать заявку на статус беженца;

подать заявку о временной защите.

Страны-члены ЕС решили активировать Директиву о временной защите. Это означает, что каждый, кто приезжает в Швецию из Украины, может получить защиту и разрешение на временное проживание.

Разрешение дает вам возможность получить помощь с поиском жилья, право на работу, основной уход, обучение детей и определенную финансовую поддержку в Швеции.

Директива распространяется на:

граждан Украины, проживавших в Украине до 24 февраля 2022 года;

украинцев, имеющих удостоверение беженца или статус дополнительной украинской защиты.

Чтобы подать заявку, вам нужно будет обратиться в Шведское миграционное агентство и зарегистрироваться.

Регистрация проста — показать биометрический паспорт Украины или другие документы, удостоверяющие личность. У вас также возьмут отпечатки пальцев и сфотографируют.

Вид на жительство в Швеции, согласно Директиве ЕС, предоставляет вам возможность:

проживать в Швеции 13 месяцев;

работать в течение 13 месяцев;

пользоваться социальной и медицинской системой.

Вам будет выдана карточка вида на жительство в Швеции.

Данная карточка не является удостоверением личности, при себе вы всегда должны иметь действительный паспорт и эту карточку.

В карточке будет указан ваш статус и вид проживания в Швеции. После получения вида на жительство вы имеете право работать.

После того, как вы получили решение о временной защите, вы имеете возможность подать заявление о предоставлении убежища в Швеции.

Заявление о предоставлении убежища всегда рассматривается индивидуально, поэтому это может занять определенное время.

Где искать жилье и сколько это может стоить

После того как вы получите разрешение о временном прибежище, можете смело подавать заявку на предоставление убежища в Швеции.

Заявление можно подать в одном из отделов миграционного агентства в Гетеборге, Мальме или Стокгольме.

После короткой регистрации вас сфотографируют, возьмут отпечатки пальцев и направят на разговор со следователем.

Во время разговора следователь будет спрашивать преимущественно о вашей семье, здоровье и определенных личных требованиях относительно проживания.

Получение убежища в Швеции — процедура не быстрая, поэтому это время вам необходимо где-то жить. Здесь есть несколько вариантов:

Миграционное агентство предоставляет бесплатное общежитие.

Если повезет, волонтеры заселят вас у себя, однако на это рассчитывать не стоит.

Вы можете поселиться у родственников или друзей.

Также вы можете самостоятельно найти и снимать квартиру, но вся ответственность за оплату жилья ложится исключительно на вас!

Найти жилье вы можете самостоятельно или же воспользоваться услугами агентства недвижимости. Начинать поиски жилья лучше заранее, ведь спрос на недвижимость в Швеции высокий.

В интернете есть множество ресурсов, которые помогут найти жилье в Швеции:

в Facebook есть группы, через которые можно подыскать жилье (Lägenheter, Göteborg и другие);

сайт blocket.se

сайт bostadsportal.se

Facebook-сообщества украинских беженцев, которые часто предлагают аренду жилья.

Цена жилья зависит от города, района, дома, площади квартиры и т. п. Стоимость аренды однокомнатной квартиры стартует от €550 в месяц.

Помните, если вы меняете место жительства, обязательно сообщайте свой новый адрес миграционному агентству.

Как и где искать работу в Швеции

Работать в Швеции вы сможете только после получения официального вида на жительство в стране.

При трудоустройстве при себе вы должны иметь паспорт и карточку-удостоверение на проживание.

Как найти работу в Швеции:

В поисковой строке Google ввести запрос lediga jobb (актуальная работа) и название города, в котором ищете работу. Например, lediga jobb I Malmö или lediga jobb I Lund.

(актуальная работа) и название города, в котором ищете работу. Например, или lediga jobb I Lund. Зарегистрируйтесь в шведском центре занятости. На сайте центра тоже актуальна работа ( arbetsförmedlingen lediga jobb ) и поиск работы по базе вакансий ( Platsbanken ).

) и поиск работы по базе вакансий ( ). С помощью специализированных сайтов.

Необходимые телефоны и ссылки

https://dpsu.gov.ua/ua/map — интерактивная карта пунктов пропуска через границу;

www.uofukraine.wix.com — Союз иммигрантов Украины: е-mail: uofukraine@gmail.com; +380 (68) 875 99 34.

www.swedenabroad.se – Посольство Швеции в Украине;

www.facebook.com/Embassy-of-Ukraine-in-Sweden — Посольство Украины в Швеции;

www.migrationsverket.se – Миграционное агентство Швеции;

www.comviq.se – сайт, на котором вам помогут приобрести SIM-карту;

www.forsakringskassan.se/ — регистрация в системе социального страхования;

https://www.1177.se/Hitta-vard/ — медицинское обслуживание;

https://folktandvardenskane.se/kliniker/arlov/ — сервис, который поможет найти ближайшую больницу;

www.migrationsverket.se/ — форма для заполнения, если вы меняете адрес проживания;

https://arbetsformedlingen.se/ — Центр занятости в Швеции.

Сайты для поиска работы:

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/ — база вакансий для поиска работы.

https://jobb.blocket.se/

https://www.monster.se/

https://se.indeed.com

https://se.jobandtalent.com

Информация о шведском образовании:

https://www.antagning

jobb.blocket.se

https://www.studera.nu/

Если вам необходимо пересмотреть зарплаты разных профессий в Швеции, пользуйтесь этими сервисами:

https://www.jobindex.dk/tjek-din-loen?lang=en

https://statsskuld.se/en/jobs/net-salary

https://rakna.net/

Поиск квартир:

https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige/bostad?cg=3000

https://bostads