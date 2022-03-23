З початком війни в Україні західний кордон перетнуло близько 3 млн людей. Польща, Угорщина, Німеччина, Румунія, Швеція та ще безліч країн ЄС відкрили свої двері для українських біженців.

Якщо ви вирішили вирушати до Швеції, цей матеріал для вас! Про те, що робити, до кого звертатись та як діяти українському біженцю у Швеції, читайте в нашому матеріалі.

Як виїхати з України до Швеції

Швеція має репутацію успішної, розвиненої та гуманної європейської країни, тому не дивно, що українські громадяни тікають від вибухів та обстрілів у шведську стабільність.

Спочатку вам треба обрати пункт пропуску на державному кордоні України, через який ви плануєте прямувати.

Перетин можна здійснити на кордонах з Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою. У випадку поїздки до Швеції вам необхідно дістатися до кордону з Польщею.

Пропуск громадян здійснюється винятково через контрольно-пропускні пункти Державної прикордонної служби України. Щоб перетнути кордон, дорослим необхідно мати:

біометричний або небіометричний закордонний паспорт громадянина України;

внутрішній паспорт громадянина України (старого або нового зразка).

Якщо ви перетинаєте кордон з дітьми, у вас має бути свідоцтво про народження дитини.

Неповнолітні діти до 16 років перетинають кордон у супроводі одного з батьків. Якщо свідоцтво про народження втрачене, необхідно надати документ, який підтвердить родинні зв’язки.

Нотаріальний дозвіл іншого з батьків не потрібен.

Коли ви дістанетесь до Польщі, вас зустрінуть волонтери, нагодують та нагріють у місцях тимчасового перебування біженців.

До Швеції можна дістатися на власному авто, автобусами, що формуються у Польщі, літаком чи на поромі.

Працівники прикордонної служби зорієнтують, як дістатися до найближчого вокзалу чи аеропорту.

Куди звертатися після перетину кордону Швеції

Після перетину кордону вас мають направити до пункту реєстрації біженців. Там волонтери нададуть усе необхідне – одяг, їжу, медикаменти. Далі триватиме розподіл місцями тимчасового проживання.

У Facebook-спільнотах українські біженці повідомляють, що шведи-волонтери часто відкривають двері свого дому для українців. Проте це ненадовго, максимум на тиждень-два.

Після перетину кордону вам необхідно знайти та звернутися до прикордонної поліції. Прикордонники перебуватимуть в аеропортах, на портових станціях, автостанціях та вокзалах. Поясніть поліцейським вашу ситуацію.

Після бесіди вони направлять вас до Міграційного агентства. Там вам допоможуть та пояснять ваші подальші кроки.

Як легалізуватися у Швеції: статус біженця чи переселенця

Після 24 лютого правила для біженців у Швеції змінились. Легально проживати на території Швеції можливо:

за допомогою безвізу – українці, які мають біометричний паспорт або шенгенську візу, можуть перебувати в країні протягом 90 днів як туристи.

подати заявку на статус біженця.

подати заявку про тимчасовий захист.

Країни-члени ЄС вирішили активувати Директиву про тимчасовий захист. Це означає, що кожен, хто приїжджає до Швеції з України, може отримати захист та дозвіл на тимчасове проживання.

Дозвіл дає вам можливість отримати допомогу з пошуком житла, право на роботу, основний догляд, навчання дітей та певну фінансову підтримку в Швеції.

Директива поширюється на:

громадян України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;

українців, які мають посвідчення біженця або статус додаткового українського захисту.

Щоб подати заявку, вам потрібно буде звернутися у Шведське міграційне агентство та зареєструватися.

Реєстрація проста – показати біометричний паспорт України або інші документи, що посвідчують особу. У вас також візьмуть відбитки пальців і сфотографують.

Дозвіл на проживання у Швеції згідно з Директивою ЄС надає вам можливість:

проживати у Швеції 13 місяців;

працювати протягом 13 місяців;

користуватися соціальною та медичною системою.

Вам буде видана картка посвідки на проживання у Швеції. Вона не є посвідченням особи, із собою ви завжди повинні мати паспорт та цю картку.

У картці буде зазначено ваш статус та вид проживання у Швеції. Після отримання дозволу на проживання ви маєте право працювати в Швеції.

Після того, як ви отримали рішення про тимчасовий захист, ви маєте можливість подати заяву про надання притулку в країні. Вона завжди розглядається індивідуально, тому це може зайняти певний час.

Де шукати житло та скільки це може коштувати

Після того, як ви отримаєте дозвіл про тимчасовий прихисток, можете сміливо подавати заявку на надання притулку у Швеції.

Заяву можна подати в одному з відділів міграційного агентства в Гетеборзі, Мальме або Стокгольмі.

Після короткої реєстрації вас сфотографують, візьмуть відбитки пальців та направлять на розмову зі слідчим.

Під час розмови слідчий запитуватиме переважно про вашу родину, здоров’я та певні особисті вимоги щодо проживання.

Отримання притулку у Швеції – процедура не швидка, тому цей час вам необхідно десь жити. Тут є кілька варіантів:

Міграційне агентство надає безкоштовний гуртожиток.

Якщо пощастить, волонтери заселять вас у себе, проте на це розраховувати не варто.

Ви можете поселитись у родичів чи друзів.

Також ви можете самостійно знайти та винаймати квартиру, але уся відповідальність за оплату житла лягає винятково на вас!

Знайти житло ви можете самостійно або ж скористатися послугами агентства нерухомості. Починати пошуки житла краще заздалегідь, адже попит на нерухомість у Швеції високий.

В інтернеті є безліч ресурсів, які допоможуть знайти житло у Швеції:

у Facebook існують групи, через які можна підшукати житло (Lägenheter, Göteborg та інші);

сайт blocket.se;

сайт bostadsportal.se

Facebook-спільноти українських біженців, які часто пропонують оренду житла.

Ціна житла залежить від міста, району, будинку, площі квартири тощо. Вартість оренди однокімнатної квартири стартує від €550 на місяць.

Пам’ятайте, якщо ви змінюєте місце проживання, обов’язково повідомляйте свою нову адресу міграційному агентству.

Як та де шукати роботу у Швеції

Працювати у Швеції ви зможете лише після отримання офіційного дозволу на проживання в країні.

Під час працевлаштування із собою майте паспорт та картку-посвідчення на проживання у Швеції.

Як знайти роботу у Швеції:

У пошуковому рядку Google введіть запит lediga jobb (актуальна робота) i назву міста, в якому шукаєте роботу. Наприклад, lediga jobb I Malmö або lediga jobb I Lund. Зареєструйтесь у Шведському центрі зайнятості. На сайті центру теж є актуальна робота (arbetsförmedlingen lediga jobb) і пошук роботи за базою вакансій (Platsbanken). За допомогою спеціалізованих сайтів.

Необхідні телефони та посилання

https://dpsu.gov.ua/ua/map – інтерактивна мапа пунктів пропуску через кордон;

www.uofukraine.wix.com – Спілка іммігрантів України: е-mail: uofukraine@gmail.com; +380 (68) 875 99 34;

www.swedenabroad.se – Посольство Швеції в Україні;

www.facebook.com/Embassy-of-Ukraine-in-Sweden – Посольство України у Швеції;

www.migrationsverket.se – Міграційне агентство Швеції;

www.comviq.se – сайт, на якому вам допоможуть придбати SIM- карту;

www.forsakringskassan.se/ – реєстрація в системі соціального страхування;

https://www.1177.se/Hitta-vard/ – медичне обслуговування;

https://folktandvardenskane.se/kliniker/arlov/ – сервіс, який допоможе знайти найближчу лікарню;

www.migrationsverket.se/ – форма для заповнення, якщо ви змінюєте адресу проживання;

https://arbetsformedlingen.se/ – Центр зайнятості у Швеції.

Сайти для пошуку роботи:

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/ – база вакансій для пошуку роботи.

https://jobb.blocket.se/

https://www.monster.se/

https://se.indeed.com/

https://se.jobandtalent.com/

Інформація про шведську освіту:

https://www.antagning.se/se/start

https://www.studera.nu/

Якщо вам необхідно переглянути зарплати різних професій у Швеції, користуйтеся цими сервісами:

https://www.jobindex.dk/tjek-din-loen?lang=en

https://statsskuld.se/en/jobs/net-salary

https://rakna.net/

Пошук квартир:

https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige/bostad?cg=3000

https://bostadsportal.se/