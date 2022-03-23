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Факты / Украина / Общество

Враг пытается превратить Чернигов во второй Мариуполь – Арестович

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
ЗСУ війна в Україні

В течение суток бешеный ад обеспечили российскому агрессору Воздушные силы ВСУ. Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— В течение суток сбиты шесть самолетов противника, один вертолет, пять БПЛА и пять крылатых ракет.

Таким образом, мы перевалили за 100 самолетов противника, и сейчас уже 105 самолетов противника считаются уничтоженными — это более пяти авиационных полков или отдельная воздушная армия, — отметил Арестович.

Он отметил, что несколько суток российские войска вообще не начинали боевых действий, кроме нескольких направлений:

— Самолеты противника несколько суток вообще не предпринимали никаких действий, кроме зоны ООС и Мариуполя, где не столь мощная сила потерь военных системы противовоздушной обороны. Впоследствии они решили полетать над мирными городами Украины, побомбить их, и все закономерно кончилось для них поражением, — сказал советник главы ОП.

Арестович добавил, что возле Мариуполя нашими защитниками был уничтожен командир 810-й бригады черноморского флота выстрелом снайпера.

Он подчеркнул, что Чернигов враг пытается превратить во второй Мариуполь. Там тоже нет воды, света, газоснабжения. Но героические жители и защитники удерживают оборону. В город существуют гуманитарные коридоры и коридоры военного снабжения.

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Фото: Depositphotos

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