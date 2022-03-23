В течение суток бешеный ад обеспечили российскому агрессору Воздушные силы ВСУ. Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
— В течение суток сбиты шесть самолетов противника, один вертолет, пять БПЛА и пять крылатых ракет.
Таким образом, мы перевалили за 100 самолетов противника, и сейчас уже 105 самолетов противника считаются уничтоженными — это более пяти авиационных полков или отдельная воздушная армия, — отметил Арестович.
Он отметил, что несколько суток российские войска вообще не начинали боевых действий, кроме нескольких направлений:
— Самолеты противника несколько суток вообще не предпринимали никаких действий, кроме зоны ООС и Мариуполя, где не столь мощная сила потерь военных системы противовоздушной обороны. Впоследствии они решили полетать над мирными городами Украины, побомбить их, и все закономерно кончилось для них поражением, — сказал советник главы ОП.
Арестович добавил, что возле Мариуполя нашими защитниками был уничтожен командир 810-й бригады черноморского флота выстрелом снайпера.
Он подчеркнул, что Чернигов враг пытается превратить во второй Мариуполь. Там тоже нет воды, света, газоснабжения. Но героические жители и защитники удерживают оборону. В город существуют гуманитарные коридоры и коридоры военного снабжения.