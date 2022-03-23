В течение суток бешеный ад обеспечили российскому агрессору Воздушные силы ВСУ. Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— В течение суток сбиты шесть самолетов противника, один вертолет, пять БПЛА и пять крылатых ракет.

Таким образом, мы перевалили за 100 самолетов противника, и сейчас уже 105 самолетов противника считаются уничтоженными — это более пяти авиационных полков или отдельная воздушная армия, — отметил Арестович.