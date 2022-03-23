Протягом доби шалене пекло забезпечили російському агресору Повітряні сили ЗСУ. Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

— Протягом доби збито шість літаків противника, один вертоліт, п’ять БПЛА та п’ять крилатих ракет. Таким чином ми перевалили за 100 літаків противника, і наразі вже 105 літаків противника вважаються знищеними – це понад п’ять авіаційних полків або окрема повітряна армія, – зазначив Арестович.

Він зазначив, що декілька діб російські війська взагалі не починали бойових дій, окрім декількох напрямків:

— Літаки противника декілька діб взагалі не починали жодних дій, окрім зони ООС і Маріуполя, де не така потужна сила втрат військових системи протиповітряної оборони. Згодом вони вирішили політати над мирними містами України, побомбити їх, і все закономірно скінчилось для них поразкою, – сказав радник керівника ОП.

Арестович додав, що біля Маріуполя нашими захисниками було знищено командира 810-ї бригади чорноморського флоту пострілом снайпера.

Він наголосив, що Чернігів ворог намагається перетворити на другий Маріуполь. Там також немає води, світла, газопостачання. Але героїчні мешканці та захисники тримають оборону. До міста існують гуманітарні коридори та коридори військового постачання.